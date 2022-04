Toni Costa envía un conmovedor mensaje a su hija Alaïa

Toni Costa ha recibido comentarios negativos debido a su nuevo noviazgo con la modelo Evelyn Beltrán tras la separación de Adamari Lopez, con quien tuvo 10 años de relación y una hija, Alaïa.

Muchos rumores surgieron en torno a la separación y nueva relación del bailarín de origen español, pues había quienes aseguraban que era Adamari quien se encargaba de todos los gastos de su hija, comentarios que de inmediato él negó.

La semana pasada, Toni y Evelyn decidieron conceder su primera entrevista como parejas y no perdieron la oportunidad para defenderse de todas las críticas que han recibido desde que su relación se hizo pública.

“Nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos viviendo nuestra historia sin hacer mal a nadie”, dijo Toni, quien además señaló que la modelo es su alma gemela.

Sin embargo, si hay algo que siempre busca dejar claro el famoso, es que su hija Alaïa siempre será su prioridad y busca tener su bienestar por encima de todas las cosas.

En constantes oportunidades, tanto Adamari como Toni han mostrado sus momentos con la pequeña Alaïa y cada uno ha manifestado su admiración por el otro, pese a que ya no son una pareja amorosa.

Toni Costa es un padre orgulloso

A través de sus redes sociales, Toni decidió dejar claro el amor que siente por su hija, por lo que le dedicó un mensaje que sus más de 2 millones de seguidores pudieron apreciar.

“Me siento el papá más orgulloso del mundo, me haces sentir único, privilegiado y amado por ti hija mía. Desde que te vi nacer, me he disfrutado cada segundo a tu lado y lo sigo haciendo y sé de corazón porque así lo siento que seguiré haciéndolo aun cuando ya no esté en esta vida”, fueron parte de las palabras con las que acompañó un video en la que aparece la pequeña maniobrando un balón de futbol.

“Es un amor tan puro, tan real, tan sensible, tan de adentro que no haberte tenido sería alguien incompleto, tú me das vida, me das paz y me ayudas a luchar, a ser mejor, a superarme y a seguir hacia delante, gracias hija, te adoro, te admiro y te amaré por siempre. Papi siempre estarás ahí para ti”, escribió.

Los fanáticos no tardaron en admirar las palabras del famoso y lo felicitaron por la buena relación que está formando con su hija.