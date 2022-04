La razón por la cual la madre de Evaluna Montaner se capacitó como partera

Los rumores sobre el nacimiento de Índigo han incrementado en los últimos días, sin embargo, hasta ahora la familia Montaner no ha aclarado nada al respecto.

Lo que se sabe son varios detalles filtrados sobre cómo fue la ceremonia a la que se sometió Evaluna en su última fase de embarazo y cómo sería el parto para recibir a su bebé.

A través de una entrevista con People en Español, Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner dio a conocer que Índigo nacerá mediante un parto en agua y que se capacitó como partera.

“[Me] capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas”, dijo a la publicación.

Sin embargo, la empresaria y cineasta, aclaró que ella si participará en este procedimiento, pero en esta ocasión sería solo como ayuda para su querida hija, debido a que le da “mucho nervio”, sino que le agrada esta labor que han desempeñado las mujeres milenariamente.

Dijo que “pensar que la mujer se empodere y dé a luz y que lo pueda hacer sin problema”, comentó. “Porque estamos hechas para eso y me encanta retomar ese camino”.

A pesar de que el nacimiento de la supuesta hija de Camilo y Evaluna no ha sido confirmado, previamente salieron a la luz detalles como que vería la luz desde la comodidad de su hogar, junto a una partera y que ya contaban con la bañera para traerlo al mundo.

Sin embargo, no todo fue siempre color rosa para la cantante de ‘Refugio’, pues la intérprete de 24 años tuvo dificultades para quedar embarazada de su esposo Camilo, ya que los doctores le indicaron que era poco probable que pudiera concebir.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, dijo en una ocasión la cantante.