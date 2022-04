“Se fueron sobre mis hijas”: las amenazas que recibe Mayra Rojas luego de defender a Luis de Llano

El nombre de Luis de Llano se volvió tendencia hace algunas semanas, luego de hablar de su supuesta “relación” con Sasha Sokol cuando ella era tan solo una menor de edad de 14 años y él tenía 39.

Luego de la una entrevista con Yordi Rosado, en la que Luis de Llano aseguró que tuvo una relación de seis meses con la artista, el caso se volvió tendencia en Internet y televisión.

Mayra Rojas no se quedó atrás para ofrecer su opinión y fue así como, durante el programa Ventaneando, la conductora cuestionó dónde estaba la mamá de Sokol durante toda esta situación.

Esto fue considerado una defensa indirecta a Luis de Llano y la ira de los usuarios de Internet no tardó en manifestarse.

La famosa confesó que ha tenido una fuerte ola de críticas y amenazas en la que se han visto involucradas sus hijas.

“Es algo que me duele y hoy me despedazan en las redes porque estoy a favor de un pedófilo”, manifestó Rojas.

“Se fueron sobre mis hijas, que ‘ojalá que vivieran cosas así y que el diablo’… ¿Dónde estamos parados”, agregó.

Mayra confesó que no conocía todos los detalles del caso y admitió que no hizo su comentario de la manera correcta.

“No lo dije de la manera correcta. Estaba yo fuera de contexto, no sabía bien qué había pasado”, explicó

Mayra Rojas pidió disculpas tras su opinión en caso Luis de Llano-Sasha Sokol

La conductora pidió que se detuvieran los ataques y aseguró que su postura siempre será a favor de la víctima.

“Hay cosas que siempre voy a sostener; el abuso sobre un niño, jamás. No quiere decir que yo no defienda la postura de Sasha o no defienda a Luis”, dijo.

“No soy quien para emitir un juicio, ofrezco una disculpa si es que cabe, me voy a quedar con mi opinión”, afirmó.

Recordemos que la controversia se desató cuando el productor aseguró que tuvo una relación con la cantante y se había “enamorado” de ella durante la época en la que ambos trabajaban juntos, sin embargo, aseguró que fue un romance fugaz.

“Sí tuve yo un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio”, dijo De Llano.

Las declaraciones del productor encendieron la polémica en redes sociales y cientos de usuarios acusaron a Yordi Rosado de normalizar un caso de abuso y pedofilia.

Sokol no guardó silencio y brindó un pronunciamiento en el que aclaró detalles de la relación y explicó cómo le afectó psicológicamente este abuso.

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, dijo.