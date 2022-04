Camila Cabello habla del acoso que sufrió por usar bikini y pone un alto a quienes critican su cuerpo

Camila Cabello se ha convertido en una de la artistas que más promueven el movimiento body positive y ha dejado claro que no dejará que nadie la haga sentir mal por cómo se ve su cuerpo. Recientemente la famosa sufrió el acoso de paparazzis mientras intentaba disfrutar de la playa y envió un importante mensaje por medio de redes sociales.

Camila Cabello muestra su lado más real

La cantante intentaba disfrutar de un día de playa, cuando comenzó a ser asediada por varios paparazzi que querían tomar fotos de ella en bikini. Camila dejó claro que el acoso de las personas sobre su cuerpo no es algo que está dispuesta a aceptar y habló sobre su experiencia.

La intérprete de ‘Bam-Bam’ dijo que cada que va a ese club de playa alguien llama a los paparazzi para que puedan tomar fotos de ella en la playa sin su consentimiento.

“Cada que voy a este club de playa en Miami llegan los fotógrafos y me toman fotos en bikini, haciéndome sentir vulnerable y poco preparada para ese tipo de atención.”

La cantante dijo que en el pasado había sido fotografiada usando bikinis y no le había gustado cómo se veía en las imágenes a pesar de que en el momento se había sentido bien.

“He usado bikinis que eran demasiado pequeños y no me ha importado cómo me veía, pero después veo las fotos y los comentarios y me siento mal. Cuando esto impacta mi autoestima me recuerdo que lo que me hace sentir mal no son mis propios pensamientos, sino los de una cultura que dicta que solo hay una forma de verse saludable y eso no es real para todos.”

Camila recordó que tener que esconder nuestro cuerpo y cambiarlo para que se vea como un ideal no es normal y puede llegar a afectarnos.

“Usar photoshop, dejar de comer, aprender a posar para que nuestro cuerpo se vea diferente a cómo realmente es, no es natural”

La cantante dijo que en esta ocasión se había preparado para ser fotografiada en la playa, pues no quería volver a sentirse mal cuando viera las fotos, pero esto no funcionó. El tener que pensar en cómo se veía le quitó toda la diversión a su día de relajación.

“Soy un mujer soltera en mis 20′s, en medio de mucho trabajo y quiero sentir que me veo bien. Hoy me compré un bikini y todo un outfit, me puse labial y no comí nada muy pesado antes de meterme al mar porque sabía que iba a ser como una sesión de fotos. Hice tanta fuerza con mi abdomen que casi no podía respirar y mucho menos reír, ahora me duele. Pero me sentía tan insegura que no pude divertirme.”

Supe que me vería bien en las fotos y me sentí realizada, sin embargo fue el peor día de playa que he tenido en mi vida.