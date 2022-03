Toni Costa rompe el silencio tras declaraciones de Adamari Lopez sobre su separación

El amor entre Adamari Lopez y Toni Costa parecía ser para toda la vida, por eso, cuando ambos anunciaron su separación, los fanáticos quedaron completamente paralizados y los rumores, en busca de una respuesta, no faltaron.

Durante una entrevista, la famosa actriz dio una declaración acerca de su separación del bailarín y padre de su hija, en la que mencionó, entre lágrimas, que jamás se había imaginado como madre soltera.

“No, no me lo imaginaba (ser madre soltera). Siempre deseé tener una familia y creo que he luchado por eso. Lo vi en mi casa con mi papá y mi mamá. Mi núcleo familiar siempre fue muy lindo”, señaló la actriz durante la entrevista.

A esto añadió: “Es lo que yo he anhelado todo el tiempo y, pensando que ya había tenido un traspié y que finalmente había vuelto a encontrar una pareja y haber tenido una hija, que tanto deseaba, pues pensaba que ahí era y que todo estaba bien, así que sí me sorprendí”.

La publicación de la entrevista coincidió con unas vacaciones de Toni con su nueva novia, Evelyn Beltrán, y, como es común ambos compartieron historias de sus momentos más divertidos.

Por esta razón, las críticas no faltaron para Costa, quien decidió romper el silencio al respecto después de muchos afirmaran que Adamari cubrió sus gastos económicos mientras estuvieron juntos.

Así fue la respuesta de Toni Costa a las críticas de los fanáticos de Adamari Lopez

Después de la ola de malos comentarios, el bailarín salió a defenderse y dejó claro que ambos han velado por el cuidado de su hija.

“Todos manteníamos el hogar y todos trabajábamos y trabajamos a diario, mis responsabilidades las tengo claras como cualquier papá y hago y haré de todo por mi hija y su presente y futuro”, manifestó en un comentario.

Además, expresó su desacuerdo con las opiniones de las personas sin conocer la realidad detrás de su relación.

“Las personas que opinan con maldad, juzgando sin saber ni conocer, son infelices y capaces de decir lo que sea, eso es así, alguien plenamente feliz ni tiene un segundo en su vida para pararse a hablar donde no sabe”, dijo.

Ambos han mantenido el respeto mutuo y Adamari ha destacado que no tiene razones para juzgar a su expareja.