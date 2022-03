Primeras imágenes de “Encantada 2” desatan críticas por la apariencia de Amy Adams y es mometo de dejarla en paz

Tras mucho tiempo de especulaciones y espera, las primeras fotos de la secuena de “Encantada” han sido liberadas. Pasaron 15 años desde que vimos a Giselle salir de su mundo de fantasía para aprender a vivir en la caótica ciudad de Nueva York pero finalmente seremos testigos de una nueva aventura.

La cinta llevará el nombre de “Desencantada” y tendrá como protagonistas a Amy Adams y Patrick Dempsey.

“Trabajar nuevamente con Disney ha sido como volver a casa”, dijo el director Adam Shankman en un comunicado de prensa en mayo de 2021. “Con Amy [Adams] y este elenco extraordinario, la alucinante nueva partitura de Alan [Menken] y Stephen [Schwartz], y el apoyo de Barry [Josephson] y Disney, sólo espero llevar magia y alegría al público de todo el mundo. "

WOW! Nuevas imágenes de Amy Adams y Patrick Dempsey grabando la secuela de Disney Encantada: Disenchanted. 😱 pic.twitter.com/vjUV0ZiEq2 — Amy Adams SPAIN (@AmyAdamsSP) March 29, 2022

Actualmente está programada para estrenarse a finales de este año en Disney+, y se centrará en una Giselle que cuestiona su final feliz años después de la primera película. Esta incertidumbre pondrá de cabeza la vida de todos, incluidos los que viven en la tierra de cuento de hadas de Andalasia.

Jayma Mays, Yvette Nicole Brown, Oscar Nunez y Maya Rudolph como la villana también serán parte del elenco. Mientras tanto, Gabriella Baldacchino interpretará a Morgan, la hijastra de Giselle, reemplazando a la estrella infantil de la primera película, Rachel Covey. Aunque la filmación se llevó a cabo en gran parte el año pasado, aún se siguen agregando nuevas tomas que prometen una producción alucinante.

Eso sí, al parecer algunos no están enterados de todos los años que pasaron pues se han dedicado a criticar el aspecto de los actores, especialmente el de Amy Adams. Y es que para muchos, la actriz está “demasiado vieja” y “subida de peso”.

“Será el abuelito de Giselle”. “El abuelo y su nieta”, “Al parecer sí se tardaron mucho...demasiado tiempo”, se lee con respecto al aspecto de Patrick.

“Me recordó cuando salió en smallville, la caracterizaron igual, va a ser algo similar a lo que hicieron con Thor en endgame me imagino”. “Giselle qué te panzö??”. “Esa se comió a la princesa”. “No sabía que iban a asacar un live action de Shrek”. “A Giselle le gustaron mucho las hamburguesas”. “Está gordita”, expresaron sobre Amy en redes sociales.

Amy Adams Facebook

Resulta terrible que algunos estén más preocupados por su físico que por lo que es capaz de hacer como actriz. Es un hecho que Amy está más que feliz por volver a dar vida a Giselle y que nos hará disfrutar tanto de la historia como en 2007.

El peso de Adams ya había sido tema de conversación cuando apareció en la cinta nominada al Oscar, “Hillbilly Elegy”.

Hillbilly Elegy, en @NetflixES protagonizada por Amy Adams y Glenn Close, ambas con una soberbia interpretación.

Una dura película que refleja, crudamente, la situación de muchas familias en los EEUU. pic.twitter.com/bz8MUETjNZ — Nacho Perlado (@n_perlado) February 19, 2021

El público quedó impresionado con la actuación de Amy pero también con el aspecto físico que aportó al papel. Muchos señalaron que qué valiente era por haber engordado sin embargo, el diario The Sun destacó que la actriz sólo usó una peluca y prótesis para lograr la apariencia de Beverly Vance.

En una entrevista con AV Club, la actriz explicó: “Ella [Bev] se volvió muy familiar para mí. Me recordó a las chicas con las que crecí, me recordó cómo me peinaba para el regreso a casa alrededor de 1989, así que había algo muy familiar en su apariencia para mí”.

A sus 47 años, Amy se ha ganado un gran reconocimiento del público y ha sido nominada a múltiples premios de la Academia a lo largo de los años, incluyendo por su trabajo en Arrival, American Hustle, The Master, The Fighter y Doubt.