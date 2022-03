Así han homenajeado a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, tras su trágica muerte

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, fue encontrado muerto en el hotel en el que se estaban hospedando al norte de Bogotá. El grupo, que se encontraba de gira, se presentaría en el Festival Estéreo Picnic.

En las cuentas oficiales de la banda se puede leer un mensaje que dice:

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestra querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”, se puede leer en el mensaje.

“Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia. Pedimos que su privacidad sea tratada con el mayor respeto en este momento inimaginablemente difícil”

Hawkins, de 50 años, fue una pieza clave en la música de los Foo Fighters. fue reclutado por el líder Dave Grohl, el legendario baterista de Nirvana, cuando el éxito de la banda se disparó con el lanzamiento del segundo álbum The Color and the Shape.

Tras darse a conocer la noticia, seguidores de la banda fueron llegando a los alrededores del hotel para colocar velas y flores como muestras de apoyo a la banda.

Seguidores de #taylorHawkings baterista de #FooFighters siguen llegando al hotel donde murió a recordarlo con flores, velas y mensajes especiales @NoticiasCaracol pic.twitter.com/gPRTDxlFtN — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) March 26, 2022

Del mismo modo, se colocaron velas en el escenario donde habría estado la banda, en el festival Estéreo Picnic. También fue proyectado el comunicado oficial en el que se informó de su muerte.

Velas en el escenario principal del Estéreo Picnic, lugar donde Foo Fighters iba a tocar esta noche en Colombia. La postal de la despedida a Taylor Hawkins. pic.twitter.com/RU3vIosxIi — Pogopedia (@Pogopedia) March 26, 2022

Sus compañeros, colegas de la música y fans siempre señalaron a Hawkins como una persona generosa y genial, además de ser un músico increíble.

La banda Coldplay, que se encuentra de gira en México, rindió un homenaje al baterista durante su concierto en la ciudad de Monterrey.

#Coldplay 🖤😔🤘⚡ En su concierto en #Monterrey Chris Martin dedicó "Everglow" al fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, #QEPD "Sabemos que era una hermosa persona", expresó Chris

Video: @ninasoho pic.twitter.com/oNzwDWZhUi — Subrayado.mx (@SubrayadoM) March 26, 2022

En un emotivo tributo, Chris Martin dedicó el tema “Everglow” de Coldplay de 2015 A Head Full of Dreams al difunto baterista durante el concierto de la banda británica en el Estadio BBVA en Monterrey, México.

“Escuchamos que un amigo nuestro en una gran, gran banda llamada Foo Fighters falleció”, dijo Martin a la audiencia. “No estábamos seguros de si hablar de eso en este concierto, pero tenemos que hacerlo porque son nuestros amigos y nos preocupamos por ellos. Sentimos que debemos enviar amor a los Foo Fighters, porque todos conocíamos a Taylor, su baterista, que era un hombre hermoso, hermoso, así que vamos a tocar esta canción para los Foo Fighters”.