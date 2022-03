Taylor Hawkins: Los amigos y colegas que Dave Grohl ha tenido que ver partir

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, de 50 años y el mejor amigo y soporte de Dave Grohl, el lider de la banda, murió en Bogotá anoche antes de presentarse en el Festival Estéreo Picnic. Muchos ahora piensan en Grohl y piensan en su inmenso dolor.

Esto, porque Taylor era casi el hermano de Dave. De hecho el baterista estuvo dos semanas en coma por una sobredosis en 2001 y Dave lo acompañó en cada momento. Pero el líder de Foo Fighters ha vivido esta historia, lastimosamente, desde los años 90. Han sido varios los amigos del alma y colegas que amaba y respetaba que se han ido antes que él. Esto, desde que estaba de baterista, él mismo, en Nirvana, con Kurt Cobain.

“Después de que Kurt muriera hasta la música me hacía daño”

Grohl confesó que escribir sobre la muerte de su amigo y su líder en Nirvana era demasiado doloroso. Esto, para su autobiografía, “The Storyteller: Tales of Life and Music”, donde expresó que leugo de que Kurt muriera no podía ni encender la radio. “Dejé de lado los instrumentos, hasta escuchar música me hacía daño... y así fue durante unos cuantos meses”.

Al final, quiso huir a un lugar remoto de Irlanda y al ver a un autoestopista con la camiseta de Kurt, decidió que no podía huir de su pasado y comenzó con Foo Fighters. Y aún estaba perdido, pero poco a poco, el dolor sanó. Pero para esa época también vio partir a otros colegas, como Kristen Pfaff.

Kristen Pfaff

Ella pertenecía a la escena del grunge de los años 90 y era bajista de la banda de la esposa de Kurt, Courtney Love, quien a su vez era la líder de Hole. Kristen tenía solo 24 años cuando fue hallada muerta por sobredosis de heroína en su bañera. Al preguntársele a Dave en una entrevista en Vulture sobre una escena que muchos consideran “condenada” (ya que Chris Cornell y Layne Staley también tuvieron una trágica muerte), afirmó que Seattle en aquel momento era una ciudad con alto consumo de sustancias.

“No entendí eso cuando llegué allí por primera vez, y no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que la ciudad era una capital de la heroína. Entonces, no. Pero les diré que he conocido a muchas de esas personas y, a lo largo de los años, cuando perdemos a uno, veo a sus compañeros de banda y me rompe el corazón. Fui al memorial de Chris Cornell y estaba parado allí hablando con algunos de los chicos de Alice in Chains (...) y miré a los integrantes de la banda, y pensé: ‘Oh, tienes un largo camino por delante, hombre’”.

Layne Staley y Chris Cornell

Dave pensó en Layne en la entrevista, ya que el vocalista de la banda Alice in Chains fue encontrado muerto en su casa a los 34 años, en 2002, por una inyección de speedball. También en Chris Cornell, líder de Audioslave, y quien encantaba por su oscuridad y magnetismo. Chris se suicidó a sus 52 años, en 2017, luego de más de una década sobrio, al encontrarle su mánager ahorcado.

“Existe la idea de que Chris era como el Artista de la Oscuridad Profunda, y seguro que la mayoría de sus letras podían sincronizar con la idea de oscuridad. Pero, si lo ves de otra manera, mucha gente se acercaba y le decía “me salvaste la vida con tu música”, precisamente porque había luz y esperanza. La idea de un artista deprimido existe cuando eres un artista de verdad, diciendo cosas de verdad. En este caso, él podía ser también un excelente padre preocupado día a día por el colegio de sus hijos”, le explicó Vicky Cornell en entrevista a La Tercera.

“Y fue uno de los más grandes poetas de su tiempo y me duele casi verle reducido a ese cliché de estrella de rock, pero al mismo tiempo entiendo que si la gente quiere relacionarse con algo, ya sea con la nostalgia o con lo que sea, quiera tener una imagen de fantasía de él, tomar su historia e interpretarla de la manera que se quiera”, expresó en el medio chileno.