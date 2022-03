El tierno gesto que tuvo el baterista de Foo Fighters con una niña antes de morir en Bogotá

Muchos están devastados con la repentina muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, anoche en Bogotá, antes de presentarse en el Estéreo Picnic. Pero él hace unos días se había hecho viral por su tierno gesto a una niña admiradora suya.

Se trata de Emma Sofía, una niña paraguaya de 9 años, quien por fin pudo conocer al baterista que admiraba tanto. Su papá fue el que contó su historia en su cuenta de Twitter.

Emma quería a toda costa conocer a Taylor, a quien admiraba muchísimo. Baterista ella también, había interpretado varias canciones de Foo Fighters antes. Así que hizo toda una campaña para conocerlo. De manera ingeniosa, trajo su propia batería y comenzó a tocar frente al hotel donde se hospedaba la banda.

Mi hija desde que se enteró que venían los Foo Fighters empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quien salió ante su llamado. 😍 Dreams come true. pic.twitter.com/VpE8dTDY5g — Julius (@Julius_GPC) March 23, 2022

De hecho, ella tocó “In Bloom”, de Nirvana.

A pedido de varios. Llegan videos. pic.twitter.com/ZUhpcUPR2w — Julius (@Julius_GPC) March 24, 2022

Y pues el mismo Taylor bajó y se tomó una foto con ella al buscarla entre la gente.

Momento en el cual Taylor sale junto a l gente y busca a Emma pic.twitter.com/y7wSy3RRbn — Julius (@Julius_GPC) March 23, 2022

“No sé cómo decirle a Emma que Taylor ha muerto”

Por supuesto, ante las devastadoras noticias, el padre de Emma, así como la banda y miles de personas en el mundo, tiene el corazón roto.

“Estamos devastados”, escribió. “No sé cómo contarle esto a Emma”.

Pero la niña se enteró. Y esto fue lo que pusieron en su cuenta oficial de Instagram al saber de la triste noticia:

" No hay palabras que describan lo que sentimos. Estamos devastados con la noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins, nuestros pensamientos están con sus seres queridos y fans. Nos toca una difícil tarea como padres. Sabemos que nuestra pequeña va a enfrentar mucho dolor, pero nos aferramos al amor que le han demostrado en estos días. Por favor, no dejen de mandar mucho amor”, expresaron sus padres.

“Emma aún no lo sabe, cuando nos llegó la noticia acababa de dar su primer show y no tuvimos el valor de romper la magia de ese momento inolvidable. Encontraremos la mejor manera de hablarlo con ella mañana, trataremos de recordarle su carisma con el hermoso gesto que tuvo con ella. Trataremos de recordarle que Taylor nos dio algo en que creer. There goes our hero 💔RIP TAYLOR HAWKINS”, escribieron sus padres en su cuenta, recordando que la niña no tiene acceso a Internet.

Su recuerdo quedará para su corazón y para la historia.