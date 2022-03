Así explicarán la ausencia de Regé-Jean Page en la segunda temporada de Bridgerton

Si quedaste enganchada con la primera temporada de “Bridgerton” es seguro que estás más que ansiosa por la segunda temporada, la cual está a nada de estrenarse.

Sin embargo, muchos fanáticos están a la expectativa de lo que pasará con el personaje de Regé-Jean Page pues no aparecerá en esta parte de la historia.

Page, dio vida a Simon Basset, el duque de Hastings que terminó robando suspiros con su encanto y gran atractivo físico.

Regé-Jean Page

La ficción es una adaptación de las novelas de Julia Quinn, así que quienes las leyeron saben que no es cosa de la producción ni de Netflix sino que así está escrito el personaje. Aunque en algunas partes sí llega a aparecer, en la serie, el actor decidió no hacerlo.

Por supuesto, cuando se anunció que Page quedaría fuera, hubo quienes no pudieron evitar sorprenderse. Hasta Kim Kardashian expresó una gran sorpresa.

Kim Kardashian/ Instagram Kim Kardashian reaccionó a la noticia de la salida de Regé-Jean Page

“Mientras todos los ojos se vuelven hacia la búsqueda de Lord Anthony Bridgerton para encontrar una vizcondesa, nos despedimos de Regé-Jean Page, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings. Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton. Daphne seguirá siendo una esposa y una hermana devotas, ayudando a su hermano a navegar la próxima temporada social y lo que tiene para ofrecer: más intriga y romance de lo que mis lectores pueden soportar”, se lee en un comunicado, publicado en abril del año pasado por la mismísima Lady Whistledown.

En ese momento, el actor también aprovechó para despedirse del Duque de Hastings con unas palabras.

Regé-Jean Page Regé-Jean Page no aparecerá en la segunda temporada de Bridgerton

“El viaje de tu vida. Ha sido un placer y un privilegio ser su duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestro elenco, equipo y admiradores increíblemente creativos y generosos: todo ha ido más allá de todo lo que podría haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo”, se lee en su publicación de Instagram.

¿Qué pasó con Simon Basset y cómo manejará la historia su ausencia?

Al igual que el segundo libro de Bridgerton, “El vizconde que me amó”, la temporada 2 del programa prestará especial atención a la relación de Anthony con su padre, ya que su muerte lo afectó profundamente, así como a su enfoque del amor.

Dado que Simon está vivo en todos los libros de Bridgerton, es poco probable que el programa se desvíe demasiado de los libros para matarlo.

Instagram/ Regé-Jean Page

En los últimos días surgieron muchos rumores de que Rege-Jean Page haría un cameo en la segunda parte de la serie. El productor ejecutivo Chris Van Dusen desmintió todo, aunque aseguró que se sentirá la presencia del personaje.

“Hacemos referencia a Simon”, dijo Van Dusen al portal TVLine. “En la primera escena de la temporada 2, Daphne menciona que dejó a su esposo y a su bebé en casa [para estar allí para el debut de Eloise]. Desafortunadamente, no funcionó en términos de que Rege fuera parte de la segunda temporada, pero siempre será el Duque de Bridgerton. Él no va a ninguna parte en el mundo del espectáculo. Y solo porque no lo vemos, no significa que no esté allí”.

Regé-Jean Page Regé-Jean Page / Instagram

En 2021, el actor explicó a Variety por qué no aparecería en la segunda temporada. “ Me pareció que era una miniserie. Pude llegar, poner mi granito de arena y dejar que la familia Bridgerton continuara” ,dijo y agregó que su personaje “ya había terminado su parte”.

Si bien Page se ha mantenido con un perfil bajo, no cabe duda que tiene un futuro prometedor en la industria. Próximamente lo veremos en la cinta The Saint, donde también ejercerá como productor ejecutivo.

Page ya ha sumado varios reconocimientos en su carrera. A principios de 2021 ganó un NAACP Image Award y fue nominado para un premio SAG individual.