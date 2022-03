Sandra Bullock se retira por todo lo alto a sus 57 con vestido de plumas degradado y botas altas

Sandra Bullock mostró su gran estilo a sus 57 con este look Instagram

La noche de este lunes se realizó la premier de The Lost City en Los Ángeles, donde Sandra Bullock deslumbró de nuevo, con un atuendo espectacular y muy elegante.

La famosa, quien anunció la semana pasada que se retiraría de la actuación para dedicarse a su familia, dejó claro que se va, pero con el mejor estilo.

Y es que, en las últimas semanas, Sandra ha deslumbrado con sus atuendos coloridos, de blazer, jumpsuit, y vestidos.

Recientemente lo volvió a hacer, pero llevó su estilo a un nivel más alto, con un espectacular vestido, imponiendo tendencias para mujeres de 50 o más.

Sandra Bullock da clases de moda con maxi vestido de plumas y botas altas

La celebridad dio clases de moda y estilo con un espectacular vestido largo de plumas, con efecto degradado en rosa y fucsia.

Esta prenda tenía una cola, un atrevido escote en V, y abertura en la pierna izquierda, y complementó este atuendo con unas botas altas de cuero en tono negro.

Además, llevó una especie de blazer corto y ajustado en tono negro con hombreras, dándole un toque chic al look, y su cabello lo llevó suelto y liso, con raya en el medio.

“OMG esta mujer es una diosa”, “amé su look tan arriesgado y sexy”, “que belleza de mujer”, “wow no parece de 57 años”, “esta mujer no envejece, rejuvenece”, “amo su estilo tan glamuroso”, y “de las más hermosas del espectáculo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que Sandra muestra su lado más chic, hace unos días lució hermosa y moderna llevando un top y jumpsuit coloridos con rayas verticales, y complementó con blazer rosa y botines.

También deslumbró con un espectacular vestido largo de mangas largas en tono negro, con estampado colorido en rosa, celeste, y blanco, dejando claro que es la reina de la moda.

La actriz deja claro que se va, pero lo hace por todo lo alto, dejando un legado no solo en la actuación, también en la moda.