El elegante vestido de terciopelo con el que Sandra Bullock presumió su abdomen plano a sus 57

Sandra Bullock es una de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood, que ha protagonizado más de 30 películas y cada una ha resultado un éxito.

Desde Miss Simpatía hasta Imperdonable, en cada uno de sus largometrajes ha dejado claro que es una mujer talentosa, poderosa, y multifacética que puede lograrlo todo.

Y la edad no le ha impedido seguir obteniendo logros, y recientemente se encuentra promocionando su nueva película, The Lost City, donde actúa junto a Channing Tatum y Daniel Radcliffe, que se estrenará este 25 de marzo.

Para la promoción, la actriz deslumbró y lució su espectacular figura a sus 57 años en un look moderno y elegante.

Sandra Bullock deslumbra con vestido de terciopelo a sus 57

La actriz llevó un espectacular vestido ajustado midi de terciopelo de mangas largas y varios tonos.

En la parte superior tenía tonos vinotinto, azul, y mostaza, y de la cintura hacia abajo era celeste, y lo combinó con unos botines en tono marrón también de terciopelo.

Su cabello lo llevó suelto con unas ondas relajadas, y lució un maquillaje sencillo y muy elegante.

“Esta mujer es hermosa y perfecta”, “wow que look tan lindo, los años no pasan por ella”, “amé este vestido, que hermoso”, “me encantó su look, de los mejores que le he visto”, “se ve súper joven, que linda”, y “Sandra es una reina”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En la película, la actriz también lleva looks fashion, como vestidos y jumpsuit de lentejuelas, con muchos brillos, demostrando su lado más elegante y glamuroso.

Sin duda, la actriz vive uno de los mejores momentos de su vida, pues en noviembre del año pasado estrenó la película Imperdonable, y ahora, estrena esta película que será un éxito seguramente.

Además, demuestra que la edad no es un impedimento para triunfar, y lucir moderna, elegante, y fresca, dando lecciones de moda e inspirando las mujeres de 50 o más.