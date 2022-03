Pamela Díaz recordó a Jean Philippe Cretton en estreno de nuevo programa de YouTube

Pamela Díaz estrenó un nuevo programa en YouTube. Se trata de Díaz de Vacaciones, una apuesta en la que la animadora mostró todos los pormenores y aventuras de su reciente viaje a Cancún, México, en donde también recordó a su expareja, el periodista Jean Philippe Cretton.

Y es que tal como sucedió en 2020, cuando viajó junto al comunicador en la época en que confirmaron su romance, la recibieron unos lluviosos días en la Riviera Maya. “Cuando llegué a Cancún dije ‘no puede ser, otra vez más en Cancún que me llueve 7 días, no puede ser’”, comentó a la cámara.

“¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Siempre que vengo a Cancún está lloviendo. Está lloviendo people”, se le escuchó decir en el carrito que la transportaba hacia su habitación en el Hotel Hard Rock. Posteriormente, simuló un llanto frente a la cámara, recordando su antigua relación con Jean Philippe Cretton.

“He tenido otras experiencias que no quiero recordar”, dijo cubriendo su rostro, “me llovió los 7 días y dije ‘cómo me va a pasar lo mismo, que me va a llover los 7 días’”, agregó entre risas.

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton terminaron su relación

Recordemos que hace algunas semanas se confirmó el quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. El primero en referirse al tema fue el periodista, quien en diálogo con ADN señaló: “Me da un poco de nervios, porque estos siempre son procesos que de alguna manera son difíciles de por sí, y cuando se suma todo un tema mediático se vuelven más complejos”.

“Es difícil la verdad, es un escenario que para mí tampoco es cómodo, porque no me ha tocado lidiar con esto antes en mi carrera. Cuando iniciamos la relación con la Pame siempre supimos que esto iba ser mediático tanto para lo bueno como lo malo, y se entiende también de esa manera”, agregó.

Hace unos días volvió a referirse al tema y tuvo positivas palabras para su ahora expareja. “Yo la adoro, encuentro que es la raja, y estoy seguro que ella tiene la misma concepción mía, y no hay ninguna mala onda, no hay nada de infidelidades, es solo una conversación de dos personas, que somos evidentemente distintas, y que nos queremos demasiado, nos abrazamos en todo momento y son procesos de la vida”, comentó a TiempoX.