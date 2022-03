Jean Philippe Cretton rompe el silencio tras rumores de quiebre con Pamela Díaz: “Triste. Esa es la respuesta”

Durante los últimos días, se ha especulado en torno a un posible quiebre entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz.

Si bien ninguno de los famosos se ha pronunciado al respecto, algunos detalles han aumentado las especulaciones en torno al tema, tal como el hecho de que ambos hayan dejado de seguirse en Instagram.

Este mismo detalle fue comentado en el programa Me Late, en donde Francisco Halzinki indicó que “ninguno de los dos está conectado a través de esta plataforma”.

A días de aquello, Jean Philippe Cretton finalmente rompió el silencio ante los rumores de quiebre en conversación con ADN.

Consultado sobre cómo ha enfrentado su situación actual, el periodista comentó: “Me da un poco de nervios, porque estos siempre son procesos que de alguna manera son difíciles de por sí, y cuando se suma todo un tema mediático se vuelven más complejos”.

Respecto a la mediatización de su estado amoroso, aseguró: “Es difícil la verdad, es un escenario que para mí tampoco es cómodo, porque no me ha tocado lidiar con esto antes en mi carrera. Cuando iniciamos la relación con la Pame siempre supimos que esto iba ser mediático tanto para lo bueno como lo malo, y se entiende también de esa manera”.

Jean Philippe Cretton y los dichos en Me Late

En conversación con el citado medio, Jean Philippe Cretton también se refirió a lo que han expuesto programas como Me Late. “A mí me pasa que yo trato de vivir la vida como no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Y me pasa que prefiero no hablar del tema, porque si yo leyera algo de la Pame hablando, como que me generaría algo. Entonces prefiero no hacerlo por respeto a ella”, dijo al respecto.

Además, se mostró confiado en que la cobertura de este tema dure poco tiempo. “Generalmente son algunos días, yo he estado envuelto en algunas situaciones polémicas, más por la pega que por el corazón, y dura dos, tres días, pero hay que aguantar el chaparrón no más”, explicó.

Cabe señalar que los rumores de quiebre surgieron poco después que el comunicador se cambiara de casa, a un recinto cercano al de Pamela Díaz. Consultado por este tema, señaló: “no pasa nada. No por ser vecinos te estás viendo todo el rato. Hay gente que vive en el mismo edificio y no se ve nunca”.

Finalmente, se refirió a su situación amorosa actual. “Triste. Esa es la respuesta”, dijo brevemente.