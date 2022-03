Mauricio Ochmann se lanza en paracaídas a sus 44 y nos enseña a vivir la vida al máximo

Mauricio Ochmann es uno de los actores más exitosos de México, que comenzó en las telenovelas, pero ahora se encuentra triunfando en películas como Sin ti no puedo, Y cómo es él, y Qué despadre.

El famoso no solo es de los mejores actores, también es un gran padre, y a través de sus redes demuestra lo mucho que ama a sus hijas Lorenza. y Kailani, a quien tuvo con Aislinn Derbez.

A sus 44 años, el actor vive el mejor momento de su vida, pues tiene una exitosa carrera en la actuación, y vive el amor al máximo con su novia, Paulina Burrola.

Por eso, ha querido vivir una nueva experiencia, demostrando que nunca es tarde para cumplir los sueños y hacer lo que queremos.

Mauricio Ochmann se lanza en paracaídas a sus 44

A sus 44 años, el actor se atrevió a hacer algo que desde hace mucho tenía ganas y lo mostró a través de sus redes.

Y es que se lanzó en paracaídas, y aseguró que fue una de las mejores experiencias de su vida, dando una gran lección de vida.

A través de sus redes, Mauricio compartió una foto en la que se ve volando, y su cara de felicidad lo dice todo.

“Mil gracias a la familia @skydivemex por enseñarme a volar 🤟 de las mejores experiencias de mi vida!!. Viviendo y realizando sueños”, escribió el famoso actor.

Esto le hizo recibir miles de halagos por parte de sus seguidores e incluso de sus colegas como Aracely Arámbula y Michelle Renaud.

“Eso chingon !!!!👏👏👏👏👏”, “Me muero!!! 🤣🤣😂😱🙊”, “Woow !!! 👏👏👏👏Que fantastica experiencia!!! Eres grande y valiente!! 😍”, “Esooo Mau!!!👏🏼”, “wow que valiente eres, te admiro”, “bravooo, que linda experiencia”, y “tu cara lo dice todo, nunca es tarde para una nueva experiencia”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Con esto, Mauricio nos deja una gran lección y nos inspira a hacer todo lo que queramos en la vida, no importa si es extremo, no importa la edad, no hay excusas, lo importante es ser feliz.