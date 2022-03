Mauricio Ochmann revela que vivió un momento muy difícil con su padre adoptivo

Mauricio Ochmann, protagonista de “El Chema” y el “El señor de los cielos”, recientemente declaró en una entrevista que vivió un momento muy difícil con su padre aditivo, a quien le tenía mucho cariño y quien creían que lo dañaba.

Como si el ser adoptado por el matrimonio de María y Guillermo, no hubiera implicado un mejor futuro para el actor, a muy temprana edad también tuvo que enfrentarse a un radical cambio de planes: la separación de esta pareja.

El protagonista de telenovelas dio a conocer en el programa “La entrevista” con Yordi Rosado, lo complicada que fue su niñez y el desgarrador momento en el que tuvo que dejar de ver a su padre adoptivo.

View this post on Instagram

El actor remembró cuando le comentaron que ya no podía ver a Memo, el exesposo de su madre y a quien llamaba así de cariño. Esta experiencia fue muy difícil de asimilar para él, ya que lo afectó de forma emocional cuando era pequeño.

Sin embargo, a pesar de las restricciones por parte de su madre, pudo mantener el vínculo con Guillermo Sanchez, quien incluso, lo visitaba en México, luego de que lo trajeran a vivir al país desde Estados Unidos, lugar donde nació y fue adoptado.

View this post on Instagram

Mauricio recuerda el momento justo en el que ocurrió esto, se encontraba disfrazado de momia:

“Yo habré tenido como unos 4 o 5 años, una cosa así, cuando Guillermo, en una de esas visitadas me dice: ‘Pues ya no te voy a ver porque tu mamá dice que te hago daño’.

Ochmann reveló que se ilusionaba y le emocionaba cuando su padre adoptivo llegaba a visitarlo y, tras prohibirle verlo, desarrolló un tipo de asma emocional que se le quitó cuando entraba a la adolescencia.

El intérprete mencionó que, aún cuando fue “uno de los momentos más duros” que ha vivido, el lazo entre ambos se mantuvo y creció a tal grado, que Memo fue quien lo motivó a continuar por la búsqueda de sus metas y lograr ser actor.

View this post on Instagram

Luego de ese choque de emociones, Mauricio no podía ser feliz al vivir con su madre y l os sentimientos que desarrolló fueron entre el enojo y resentimiento hacía ella por “habérselo arrebatado”.

“Fue una cosa como que decidieron por mí, esto como de que nadie me preguntó: ‘¿Quieres dejar de verlo? ¿Cómo te sientes? Nada. Como que me lo arrebataron y a mí me dolió muchísimo porque no lo vi durante muchísimos años, confesó el actor.