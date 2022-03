Pese a las críticas y polémica ya preparan segunda temporada de “El último rey”

El último rey La serie que retrata la vida de Vicente Fernández se desprende de una biografía no autorizada

El 14 de marzo se estrenó “El último rey”, bioserie producida por Juan Osorio para Televisa que retrata la vida de Vicente Fernández. El elenco cuenta con la participación de Pablo Montero, Salvador Sánchez, Angélica Aragón, Iliana Fox y César Évora, además de Emiliano Osorio e Iván Arana.

A pesar de que el público estaba en la expectativa de lo que se vería e pantalla, especialmente tras la muerte del llamado “Charro de Huentitán”, la familia ha estado muy molesta y ha amenazado con proceder legalmente.

La adaptación se desprende de una biografía no autorizada escrita por la periodista argentina Olga Wornat, quien ya ha repondido a los señalamientos de la dinastía Fernández bajo el argumento de que es un ejercicio de la libertad de expresión.

En los primero episodios, el público ha podido tener un primer acercamiento a las personas y situaciones que rodearon al cantante, empezando con el secuestro de Vicente Fernández Jr. ocurrido en 1998.

La serie cuenta con saltos en el tiempo, entre la época actual y a los primeros años de Fernández en la industria. También presentan la relación con “Cuquita” y con sus hijos.

Aunque se especuló mucho sobre quién daría vida al intperprete, finalmente fue Pablo Montero quien ganó la oportunidad de representarlo en su etapa adulta. El cantante siempre habló de la gran admiración y respeto que tiene hacia Fernández y su familia sin embargo, ahora también es parte de la polémica.

María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, arremetió contra la serie y dijo estar muy triste por todo lo que está pasando.

“Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera me estuviera apoyando”, dijo en una publicación en Instagram.

La viuda del “Charro de Huentitlán” dejó claro que no permitirá que abusen de ella y que tiene el apoyo de su familia y de los fans en esta batalla que ahora ha iniciado.

“Si creen que estoy sola, no estoy sola, si quieren abusar de mí, no. Tengo a toda mi familia, tengo a todo el público, que me apoya y que creo mucho en las leyes, que también es muy importante, les agradezco mucho”.

Ya han confirmado que se prepara una segunda temporada.

En entrevista con el programa “De primera mano”, Juan Osorio anunció que sí habrá una continuación de la bioseria.

“Esta temporada dura dos semanas, terminamos el 25 de marzo al aire, y estamos ya trabajando en una segunda temporada”, afirmó el productor.

Por otro lado, dijo estar satisfecho con lo que se ha logrado y cómo cada vez las producciones de Televisa han mejorado. Mencionó que la serie marcó el gran regreso de Angélica Aragón a la pantalla chica.

“La verdad es que estamos muy contentos con el reparto, con una Angélica Aragón, con una Iliana Fox, en fin... Creo que es hora de dar un paso y demostrar que mi casa Televisa quiere mejorar sus contenidos y lo está haciendo”, puntualizó.