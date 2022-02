Revelan nuevas e impactantes imágenes de la bioserie de Vicente Fernández llamada ‘El último rey’

Una nueva producción está captando la atención de todos los fans de Vicente Fernández, pues contra viento y marea, Televisa está a punto de estrenar la bisoerie titulada El último rey, el hijo del pueblo’ que es creada por Juan Osorio.

El elenco y parte de los más impactantes detalles ya fueron revelados a la prensa, por eso, aquí presentamos parte de lo que se tiene previsto con este lanzamiento en el que Pablo Montero será el encargado de dar vida al Charro de Huentitán que murió el pasado 12 de diciembre de 2021.

En esta trama habrá muchas sorpresas, así lo reiteró su creador que pese a no estar autorizado ni por el cantante en vida ni por sus familiares, se arriesgó por mostrar parte de la historia de esta estrella de la música, basándose en hechos plasmados en el controversial libro El último Rey, escrito por la periodista argentina Olga Wornat.

Revelan nuevas e impactantes imágenes de la bioserie de Vicente Fernández

Hasta ahora se tiene previsto que el estreno de El último rey se realice el próximo 14 de marzo a las 20:30 horas a través del Canal de las Estrellas. A partir de ese día el público podrá apreciar todas las alegrías, frustraciones, polémicas y todo lo que pasó en la vida de Vicente Fernández quien dejó un legado artístico importante, pero a la vez muchas tristezas y vacíos en el ámbito ranchero.

Hasta ahora se reveló que sería Pablo Montero el encargado de dar vida en la etapa juvenil y madura del artista, pero también se conoció que la destacada actriz Angélica Aragón formará parte de esta producción con la que hará su regreso a la televisión, después de casi 26 años de ausencia en Televisa. Ella interpretará a la periodista Dalia Muñoz, quien servirá de guía o narradora de todo lo que Wornat plasmó a través de su polémico libro.

“La serie no es tanto una telenovela, es muy exigente, muy demandante, tenemos muchas escenas al día, es un proyecto grande para Televisa, se están esmerando mucho en que quede muy bien para rendir homenaje a un ídolo. Por lo demás tenemos vínculos personales con el maestro Vicente Fernández”, dijo Aragón al programa De Primera Mano.

Mientras que Pablo Montero mostró sentirse muy honrado con este papel que podría consolidar aún más su carrera. “Es el sueño de mi vida, el personaje que siempre quise hacer, y qué significará un antes y un después en mi carrera”, expresó el artista a los medios y así lo replicó el portal de El Canal de las Estrellas.

Con esto se espera una gran cantidad de reacciones de parte de sus seguidores quienes siempre se han mostrado en contra de esta autora, porque consideran que ella no estaba al tanto de la vida real del artista mexicano. Sin embargo, Osorio, tomó referencias de ello y queda esperar que es lo que tomó para mostrar a la audiencia. Incluso él mismo llegó a asegurar que no revelará nada y prefiere que el público sea juez y espectador de esta bioserie no autorizada, pero que promete muchas revelaciones o sorpresas.