Así se preparaba para ser la “Gaviota”: Laura Londoño revela un video con detrás de cámaras

Tras la aceptación en Netflix, “ Café con aroma de mujer” sigue acaparando las miradas de sus seguidores más fieles y, para muestra, el video que compartió recientemente su protagonista, Laura Londoño quien le dio vida a “La Gaviota”.

La actriz se encuentra disfrutando uno de los mejores momentos de su vida al ser madre por segunda ocasión y, también por disfrutar de todo el éxito que le trajo la producción que se volvió todo un estruendo en la plataforma de streaming a nivel mundial.

Mediante sus redes sociales, es donde la intérprete de este drama colombiano, comparte lo que acontece en su rutina diaria y además, rememora varios momentos en el set de grabación de la ya mencionada producción.

Para sorpresa de muchos de sus seguidores, la actriz publicó recientemente un “detrás de cámaras”, donde se le puede ver prepararse para interpretar a la “Gaviota” hace algunos meses junto a una bebé que se trata de su primogénita Allegra, pues la filmación coincidió con los primeros meses de vida de la pequeña, situación por la que la acompañaba a grabar.

En el post de Instagram, Laura compartió el siguiente mensaje:

“Así nos preparábamos las dos para ser Gaviota y Gaviotica hace unos meses. A todas las adoro, pero Allegra era mi compañera de trabajo preferida, aunque no se sabía las escenas”.

Allegra en la actualidad tiene dos años de edad y desde bebé fue testigo del trabajo de su madre y, también ha sido afortunada al poder acompañarla, por lo que en el clip, se les puede ver de lo más divertidas disfrutando el momento de los peinados.

Aunque recién se confirmó que habría una secuela de esta producción, lo cierto, es que el éxito que atraviesa Londoño antes no fue así, ya que su papel de “Gaviota” la impulsó a la fama internacional, pues tan solo hay que recordar que por varias semanas se mantuvo en el top 10 en varios países, incluido México.

Durante una entrevista al programa Bravissimo, la actriz se abrió sobre como nunca antes y dio detalles sobre cómo llegó al casting para obtener el rol que le ha traído su mayor éxito.

En la charla, la intérprete recordó que estaba entregada a la crianza de su primera hija, Allegra, quien en ese entonces tenía pocos meses de nacida, cuando recibió la invitación a las audiciones por el papel de Teresa Suárez, mejor conocida como “Gaviota”.

“Estaba en mi casa, dedicada a Allegra completamente y me llaman y me hacen esta propuesta de audicionar para este personaje”, recordó. “Me preguntan si me interesa y yo lo primero que digo es ‘¡obvio, sí!”.