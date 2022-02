Laura Londoño comparte cómo llegó al casting de “Café con aroma de mujer”

La actriz colombiana Laura Londoño no podría estar más feliz por el momento tan importante que atraviesa por primera vez en el terreno profesional.

Y es que la estrella se encuentra disfrutando del punto más álgido en su carrera gracias al éxito que ha tenido la reversión homónima de Café con aroma de mujer en Netflix.

Desde el estreno de este remake en la plataforma, la telenovela que encabeza junto a William Levy se ha convertido en la número uno en 19 países.

A la par, su magnífica interpretación de la “Gaviota” en el melodrama le valió la ovación del público, la catapultó a la fama internacional y su popularidad creció como la espuma.

No obstante, si bien está conquistando corazones gracias a su personificación con mucha ilusión, entrega y talento de la entrañable recolectora de café, Londoño no tuvo el rol en bandeja de plata.

Al contrario, para poder ponerse en los zapatos del aguerrido personaje que originalmente encarnó Margarita Rosa de Francisco, la estrella tuvo que luchar por el papel en un casting.

Así llegó Laura Londoño a las audiciones de Café con aroma de mujer

Durante una entrevista al programa Bravissimo el año pasado, la histrionisa se abrió sobre cómo llegó al casting para el rol que le ha traído su mayor éxito.

En la plática, la artista recordó que estaba entregada a la crianza de su primera hija, de entonces meses de nacida, cuando recibió la invitación a las audiciones por el papel de Teresa Suárez, mejor conocida como “Gaviota”.

“Estaba en mi casa, dedicada a Allegra completamente y me llaman y me hacen esta propuesta de audicionar para este personaje”, recordó. “Me preguntan si me interesa y yo lo primero que digo es ‘¡obvio, sí!”.

La artista admitió que recibir esa llamada la hizo darse cuenta del largo camino que ha recorrido en el mundo del espectáculo y la posición que había alcanzado a base de su incansable esfuerzo.

Asimismo, enfatizó que solo por el hecho de ser invitada a la convocatoria no solo se sintió muy agradecida con RCN Televisión, la televisora que produjo la novela en conjunto con Telemundo, también con ella misma.

“Qué bonito es sentir que uno está en ese lugar en donde has transcurrido un camino que te permite llegar a ese punto en el que te tienen en cuenta para este tipo de cosas”, manifestó. “Entonces fue mucha gratitud (por ser invitada) obviamente con el canal. Les dije ‘Claro que sí. Voy y hago casting feliz”.

“Mucha gratitud conmigo también por ese camino recorrido, por no haber desistido tantas veces que uno piensa que ya no tiene nada más qué hacer ahí o qué perdedera de tiempo”, señaló.

“Por no haber ‘parado bolas’ a esas palabras necias y haber seguido caminando hasta llegar a ese lugar en donde me ofrecen esto, pues es un honor gigante”, reconoció tan fresca y sincera como siempre.

La preparación de Laura Londoño para audicionar por el papel de “Gaviota”

Durante la plática, Londoño además develó que decidió no ver la telenovela original, estrenada en 1994, ni para su casting ni para su trabajo en el teledrama transmitido en televisión en 2021.

Y es que, pese a que la ficción es una adaptación moderna de clásico escrito por Fernando Gaitán, sentía que el verlo podía llegarla limitar o producirle más tensión con respecto a su personificación.

“No vi Café... la primera versión. Estaba muy chiquita. Nunca la vi”, confesó. “Cuando ya llego para el casting, dije: ‘no la voy a ver porque no me va a servir, porque me va a poner como una camisa de fuerza...”.

En su lugar, la famosa decidió hacer la prueba para este proyecto “de cero, como cualquier personaje que uno lo saca del guion”.

“En ese caso, de esa escena y luego, por supuesto, del director que está ahí contigo diciéndote por dónde”, añadió sobre su prueba.

Las sensaciones que vivió Laura cuando supo que se ganó el protagónico de Café...

De igual forma, compartió que experimentó una enorme gratitud y emoción, aunque también presión, cuando le informaron que se había ganado el papel de Teresa Suárez.

“La verdad es que fue una sensación de respirar profundo, de entender que se está en un punto en donde, de verdad, como que la vida le manda a uno las cosas que ya es capaz de hacer”, meditó.

“Obviamente, había mucha presión. Nunca había trabajado antes en un proyecto que tuviera tantas expectativas, tanta presión, tanta gente hablando del tema. Incluso antes de empezar a grabar”, agregó.

“Desde ese momento, entendí que esto era algo distinto y me iba a traer muchos aprendizajes, sobre todo a nivel personal, como de confianza en mí misma…”, finalizó.