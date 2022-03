Thati Lira reveló por qué su hijo decidió vivir con Thiago Cunha: “Respeté su opinión”

Durante una entrevista realizada hace algunos meses, el bailarín Thiago Cunha se refirió a la crianza de su hijo Pedro, quien nació fruto de su relación con Thati Lira, y reveló que vive con él desde hace más de un año.

“Lo normal es que los niños vivan con su madre cuando haya una separación, pero en este caso Thati (Lira), la mamá, llegamos a un acuerdo para que él viviera conmigo”, dijo, asegurando que hacerse cargo de su hijo “fue lo mejor” que pudo hacer.

Si bien el brasileño ha aclarado que fue una decisión de mutuo acuerdo, Thati Lira ha reaccionado en más de una ocasión despejando las dudas de terceras personas. Así ocurrió hace unos días durante una dinámica de preguntas y respuestas, en la que fue consultada por el presente de su hijo Pedro.

Thati Lira: “Respeté su opinión”

Luego que la brasileña activara la casilla de preguntas en su cuenta de Instagram, una persona le preguntó por su hijo. “¿Tu hermoso hijo vive contigo o con el papá?”, le dijeron, a lo que esta contestó: “Hoy vive con su padre”.

Posteriormente, profundizó en su respuesta indicando que “fue una decisión de Pedro”. “Cuando me separé la última vez y salí de la casa rumbo a una pieza arrendada de última hora, me decía que no quería dejar su pieza, su play y que siempre se quedaba conmigo. Que me amaba igual”, dijo.

“Respeté su opinión debido a las circunstancias y me fui con el corazón partido, incluso sintiéndome ‘traicionada’ por él. Luego entendí que es un niño y que estaría muy bien que su padre lo cuidara desde otra dinámica”, agregó.

Finalmente, se refirió a la relación que mantiene su hijo con su padre Thiago Cunha. “Se llevan increíble los dos, también junto a la pareja de su padre, que se adoran. Pedro es un niño muy feliz, respetado y amado por todo su entorno”, remarcó.