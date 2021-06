Thiago Cunha y crianza de su hijo: “Es machista creer que los niños tienen que estar con su mamá”

Hace más de un año que Thiago Cunha vive con su hijo Pedro (10), debido a un acuerdo que realizó con su expareja y madre de su hijo, Thati Lira. En conversación con LUN, el conocido bailarín explicó los motivos detrás de su decisión y aseguró: “Hacerme cargo de mi hijo fue lo mejor que pude hacer“.

“Hace más de un año que me hice cargo de Pedro. Lo normal es que los niños vivan con su madre cuando haya una separación, pero en este caso Thati (Lira), la mamá, llegamos a un acuerdo para que él viviera conmigo”, contó sobre cómo llegaron a este acuerdo.

Thiago Cunha explicó que “fue conversado todo, de común acuerdo y con toda la flexibilidad necesaria. Thati está con Pedro cada 15 días, un fin de semana sí y otro no. Pero si ella quiere estar más tiempo puede hacerlo”.

Al plantear los cuestionamientos que pueden surgir en nuestro país, debido al tema, el bailarín comentó que es un tema que le llama la atención. “Es bien machista esa creencia de que los niños tienen que estar sí o sí con su mamá. Thati ama al Pedro y no es menos mamá por no estar todo el tiempo con él. Todo lo contrario, la hace mucho más madre”, señaló, indicando que “Thati está en busca de su camino, tiene muchas cosas que hacer todavía y yo ya vengo de vuelta un poco. Entonces, está bueno que ella también cumpla sus sueños”.

Thiago Cunha y la buena relación con su hijo

En conversación con el citado medio, Thiago Cunha explicó que el estrecho vínculo que mantiene con Pedro, “siempre ha sido así”. “Con Pedro somos demasiado apegados. Cuando él era chiquitito era todo mamá. Y a los cuatro años se volvió todo papá. También tiene que ver con que yo soy muy niño y eso me acerca a Pedro”, sostuvo.

Thiago Cunha y su hijo, Pedro – Instagram

Actualmente, mantienen una rutina que incluye las clases virtuales de su hijo. “A las 8 de la mañana entra a clases y él aprendió a conectarse. A veces me levanto a las 7:45 horas para despertarlo y Pedro ya está conectado. Ahí le hago desayuno”, explicó el bailarín, quien recientemente se mudó a una casa en Chicureo.

“Nos arrendamos una casa que es más campo. Me despierto y hay sol. Desde el primer día me gustó. Es una casa pequeña, pero tiene jardín, lo que significa más espacio para Pedro. No podíamos seguir en el departamento. Acá es otra cosa, podemos hacer muchas cosas…”, reveló.