Natalia Téllez comparte especial imagen junto a su bebé y su papá

Natalia Téllez compartió la foto más especial de su familia al posar junto a su papá y su hija por primera vez. La conductora sostenía a Emilia mientras se fotografiaba junto a su padre en atuendos coordinados y dejó ver lo mucho que se quieren.

Natalia Téllez comparte un tierno momento con su padre y su hija Emilia

La conductora de Netas Divinas, demostró que heredó su estilo de su padre, pues ambos usaron sombreros y abrigos. Natalia llevó una mascada en su cabello y un vestido, mientras que Guillermo Téllez usó una bandana en el cuello.

Su pequeña Emilia estuvo protegida por una cobija color café y sostenida por un canguro que llevó Natalia.

La famosa anteriormente aseguró que había heredado su estilo personal de su padre, ya que él es un artista y por lo tanto tiene buen gusto y sabe elegir prendas que combinan a la perfección.

En una entrevista con ¡Hola!, dijo que su papá es el mejor compañero para ir de compras, como es pintor y escultor, tiene un “buen ojo” para todo lo que tiene que ver con telas y colores, además es muy paciente.

Ahora que es abuelo, es el más dedicado a cuidar a Emilia. Días antes de posar a su lado, la conductora mostró un íntimo momento entre Guillermo y su hija mientras él la cargaba y sonreía.

Natalia recuerda que cuando le dijo que sería abuelo, él se sorprendió tanto que no reaccionó. Más tarde le llamó y le dijo que soñaba que abrazaba a un niño, un bebé. Él fue quien compró la cuna de Emilia antes de que naciera.

Antes de convertirse en madre, Natalia había revelado que era algo que le daba mucho miedo, ya que ella había tenido una experiencia dolorosa con su madre.

Durante una plática que mantenían las conductoras del programa, Natalia reveló que a pesar de desear ser madre, tenía miedo de vivir esta etapa debido a que ella perdió a su mamá a muy temprana edad a causa del cáncer, por lo que antes de decidir enfrentarse a este reto, tendría que cumplir algunas condiciones.

“Me da miedo, y supongo que es porque perdí a mi mamá muy joven y literal mi familia se disolvió, una mamá es todo, es la raíz. Creo que ahí me quedó una idea de que es más fácil si vas por la vida sola; si soy independiente y si estoy bien no necesito de nadie y así nadie me lastima”

Comentó que una de ellas es deshacerse del miedo que siente, por eso ha recurrido a libros y estrategias terapéuticas para poder superarlo.

«Lo leí y dije a quién le escribió, a mi mamá, al cáncer, a la muerte… Escribí desde el enojo… y el siguiente pasó fue escribir una carta desde el punto de mi mamá y me cayeron mil veintes»

Sus compañeras respondieron elogiándola y diciéndole que sería una muy buena madre y el hijo que tuviera sería muy afortunado de tenerla a su lado.