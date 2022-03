Eugenio Derbez tuvo que ir a terapia por su hijo José Eduardo: estos son los detalles

La vida personal de Eugenio Derbez siempre ha causado polémica entre los fanáticos, pues no solo ha tenido una carrera destacada como actor, productor y comediante, sino que ha vivido diversos romances y sus hijos también han sido protagonistas de controversias.

Una de las situaciones más polémicas para el aclamado actor de “CODA” se dio después de su separación de la también famosa actriz, Victoria Ruffo, junto a quien concibió a su hijo menos José Eduardo Derbez.

Desde que la relación concluyó, los famosos han tenido una complicada relación llena de conflictos y con una compleja interacción entre padre e hijo.

Si bien, en la actualidad Eugenio y José Eduardo mantienen una relación unida y comparten en familia constantemente, no siempre fue tan sencillo.

En varias ocasiones, el tercer hijo Derbez ha descrito su infancia como un periodo lleno de privilegios y libertades junto a su madre, por lo que la adolescencia trajo ciertas complicaciones.

En esta etapa de rebeldía, mantuvo muchos desacuerdos con su padre y esto escaló hasta afectar profundamente al actor.

Así lo confirmó el mismo José Eduardo durante una entrevista para Inés Moreno en el programa “El show debe continuar”.

José Eduardo enfrentó a Eugenio Derbez en más de una ocasión

El actor de “Renta congelada” abrió su corazón para revelar algunos detalles de la relación que vivió con su padre cuando era tan solo un adolescente.

José Eduardo confesó que llevarse bien con su padre no fue sencillo, pues, aunque no fue el más rebelde de los hermanos, sí se caracterizó por poner ciertos “límites” y cuestionar a su padre.

“Mis hermanos siempre estuvieron como muy pegados a mi papá y a lo que él dijera. Si mi papá decía: ‘Se hace esto’, ellos decían ‘Sí’. Nunca tuvieron voz… Nunca decían que no, y yo era el único que decía: ‘No, ¿por qué? O sea, no”, dijo el actor durante la entrevista.

El hijo de Victoria Ruffo explicó que tenía la libertad de cuestionar a su padre principalmente porque no tenía una dependencia como la tenían sus hermanos.

Sin embargo, Eugenio Derbez sentía mucha impotencia al no tener el control de su hijo, lo que le causó varios problemas.

“Se ponía muy mal si no tenía el control y sí era complicado (…) Él me ha comentado que ha tomado terapia para entender mejor a sus hijos y para arreglar estos rollos de sus manías, pero sí ha mejorado mucho, ya no es tan controlador”, reveló.

En la actualidad ambos tienen una mejor relación y José Eduardo admite que su padre ha aprendido a entender a cada uno de sus hijos.