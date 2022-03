Así fue como Robin Williams salvó la vida de sus pequeños co-protagonistas en “Papá por siempre”

Robin Williams sin duda dejó una huella importante en todos aquellos que crecimos con sus películas pero también en las personas con las que compartió el set de filmación. Aunque han pasado casi ocho años de su muerte, sigue siendo un referente gracias a las valiosas lecciones que dejó.

La estrella de “Papá por siempre” (Mrs. Doubtfire), Matthew Lawrence, reveló recientemente que un consejo del actor lo mantuvo alejado de las drogas.

Y es que mientras que parezca un consejo “cualquiera”, tuvo un gran impacto en Matthew debido a que lo escuchó cuando tenía apenas 13 años de edad, algo que fue muy significativo para él.

Según informó People, Lawrence fue invitado a la 90s Con en Hartford, Connecticut, donde se reunió con otros miembros del elenco original de la cinta. Ahí habló sobre su tiempo interpretando al hijo de Williams en la pantalla

Lawrence, que tenía 13 años cuando se estrenó la película, dijo que visitaba a Williams en su tráiler, donde él solía abrirse respecto a sus emociones.

“Él fue el primer adulto que realmente me dejó entrar en su condición. Me dejó entrar por completo”, dijo. “Quiero decir, a pesar de lo brillante que estaba ante la cámara, iba a visitarlo en su tráiler para hablar con él, fue doloroso para él. Es realmente doloroso para él. No lo ocultó. Me habló al respecto. .”

Williams se suicidó a la edad de 63 años en 2014 y ahora que Lawrence tiene 42 años, dijo que este tuvo un gran impacto en él ya que le advirtió sobre los peligros del consumo de drogas, especialmente la cocaína, con la cual (Williams) ya había experimentado. Lawrence llamó al consejo “un regalo”.

“Estaba muy serio. Me dijo: ‘¿Sabes cuando vienes a mi tráiler y me ves así?’ Él dice: ‘Esa es la razón. Y ahora estoy luchando por el resto de mi vida porque pasé 10 años haciendo algo muy estúpido todos los días. No lo hagas “, recordó Lawrence. “Me mantuve alejado de eso por él”.

Mara Wilson, que interpretó a la hermana menor de Lawrence en “Mrs. Doubtfire”, dijo que Williams también habló con ella sobre la adicción y la salud mental. Aunque en ese entonces ella sólo tenía 6 años, la actriz aseguró que las palabras de Williams también la marcaron y que recordarlas la hace sentirse menos sola.

Wilson, quien además ganó el cariño del público por “Matilda” , también ha tenido una larga batalla con su salud mental por lo que, con el fin de ayudar a otros, se ha dedicado a hablar abiertamente de ello.

“Creo que fue muy bueno para mí darme cuenta de que está bien hablar de esto. Está bien ser vulnerable. Y fue realmente la primera vez que alguien se sentó conmigo y me dijo: ‘Entiendo que tengas ansiedad”. y no estás sola. No eres solo un bicho raro que tiene algo que nadie va a entender, por lo que todos te van a rechazar’”, dijo sobre Williams. “Como, esto está bien y hay cosas que puedes hacer, y estarás bien”.

Un enemigo silencioso llevó a Robin Williams a acabar con su vida

El 10 de agosto de 2014 el actor de entonces 63 años fue encontrado muerto en su domicilio, desatando un sin fin de teorías sobre lo que lo llevó a tomar esa decisión. Se habló de drogas, problemas económicos y depresión.

“Hace tiempo que luchaba contra la depresión. Esta es una muerte trágica y repentina. La familia pide respeto a su dolor y privacidad en estos momentos tan duros”, afirmó Mara Buxbaum, su representante.

Años más tarde, en el documental Robin’s Wish, se reveló que el actor había sido diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy (Lewy Body Dementia), una enfermedad degenerativa, el segundo tipo de demencia más común detrás del Alzheimer. Es devastadora y evoluciona rápidamente.

El actor dejó todo un legado a través de personajes entrañables como Mrs. Doubtfire, el sabio profesor John Keating o el adorable extraterrestre Mork. Pero mientras que al exterior mostraba una gran alegría y amor a la vida, al interior estaba sufriendo.