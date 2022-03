Periodista asegura que advirtió a “Aquí se Baila” sobre videos íntimos de Iván Cabrera: “Sí existen”

Han pasado meses desde el escándalo que se produjo tras las declaraciones de Antonella Muñoz en contra de Iván Cabrera, y ahora se conocieron nuevos detalles en torno al tema, pues la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró en el programa Zona de Estrellas, que advirtió a la producción de Aquí se Baila sobre la existencia de los videos íntimos del bailarín y la modelo española Gala Caldirola.

En primer lugar, comentó que, a su parecer, “lo grave es que ese material haya sido compartido con su expareja. ¿Cuál es la explicación? Para mí no la tiene, y me imagino que para Gala tampoco”. Posteriormente, reveló que “hay una cosa más grave aún, que tiene que ver con que ese video fue grabado sin el consentimiento de Gala y eso a mí me parece mucho más grave (…) eso es un delito”.

Cecilia Gutiérrez repasó escándalo de Iván Cabrera (Zona Latina)

Recordemos que tras el escándalo, Cecilia Gutiérrez dijo haberse contactado con la modelo española para mantenerla al tanto de la situación. Una postura que mantiene hasta el día de hoy, pues tal como señaló en el programa de Zona Latina, la española incluso habría barajado la posibilidad de tomar acciones legales.

“Yo hablé con ella y le ofrecí enviarle las pruebas que me había enviado Antonella, pero ella prefiere estar tranquila, no verse involucrada en un escándalo mayor, porque obviamente el video iba a ser expuesto”, contó en el estudio.

Cecilia Gutiérrez y el regreso de Iván Cabrera a Aquí se Baila

Respecto a la reincorporación de Iván Cabrera al programa Aquí se Baila, del que había sido suspendido tras conocerse la denuncia realizada por su expareja, Cecilia Gutiérrez explicó que la decisión no fue de la productora, sino que del canal. “Yo creo que lo hicieron en base a la retractación de Antonella (…) Ellos confiaron en esas declaraciones”, dijo.

Además, reveló que se contactó con un conocido que trabaja en el programa para advertirle sobre las pruebas contra Iván Cabrera. “Le mandé un audio: ‘puede ser que no pase nada, que este video no se filtre, pero me siento con la responsabilidad de comentarte que esos videos sí existen, que Iván se los mandó a su ex y que ella me mandó esas pruebas, y así como me las mandó a mí, se las podría haber mandado a más personas porque a mí no me conocía’”, contó.

En este sentido, le advirtió a dicha persona que “esos videos se pueden filtrar y te puede quedar la embarrada en tu programa, no con el fin de perjudicar a Iván, sino que solo por avisarte”. A pesar de su aviso, su contacto le respondió: “Te lo agradezco mucho pero esa decisión no la tomamos como productora sino que la tomó el canal”.

“Si me piden esas pruebas, obviamente yo lo voy a facilitar porque me parece que es importante que no quede impune y, además, está mi honor porque cuando Antonella se retractó fui acusada de haberle dado tribuna a una persona que mentía”, insistió la periodista.