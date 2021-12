Iván Cabrera alzó la voz tras acusación de su expareja: “Mis abogados están analizando las acciones legales pertinentes”

Luego que se conocieran las acusaciones lanzadas por su expareja, Antonella Muñoz, Iván Cabrera se manifestó a través de redes sociales con un breve comunicado. El participante de Aquí se Baila se refirió a la entrevista que la joven concedió a Cecilia Gutiérrez durante una transmisión en vivo, asegurando que sus abogados “ya se encuentran analizando las acciones legales pertinentes”.

Además, señaló que en la entrevista “se describen hechos que afectan gravemente” su honra, y que las acciones antes señaladas serán presentadas “durante el transcurso del día”. Iván Cabrera no entregó más detalles en torno al tema, pese al extenso testimonio entregado por Muñoz.

La acusación de Antonella Muñoz en contra de Iván Cabrera

El pasado 29 de diciembre, Antonella Muñoz participó en una transmisión en vivo con la periodista Cecilia Gutiérrez, quien había adelantado que el live sería “un testimonio fuerte”. La comunicadora aclaró que “creo en la libertad de expresión, es un relato en primera persona, por lo cual no me hago responsable por los dichos de terceras personas”.

“Todas las historias tienen dos versiones, este es el de una mujer que quiso contar su lado. Tal como se lo dije a Antonella, creo que es importante buscar ayuda y está la vía legal en casos tan delicados. Dejo la invitación a la contraparte para contar su historia y tener derecho a su réplica”, agregó.

Al comenzar su testimonio, Antonella Muñoz reveló que tenía 25 años cuando conoció a Iván Cabrera. Ella vivía en la población La Pincoya, y enfrentaba una depresión tras la partida de su padre. “Él llegó a buscarme a la puerta de mi casa. Un tipo amoroso, servicial, caballero. La verdad era un tipazo en ese entonces. Me dijo que estaba separado, que no vivía con la madre de sus hijos. Después supe que no era verdad”, dijo.

“Era un tipo que realmente me logró engatusar y enamorar. Yo me enamoré de Manuel Iván Cabrera, el amoroso, el cariñoso que estaba cien por ciento para mí”, agregó, indicando que aquella imagen se terminó abruptamente. “Yo sé que no debí permitir algunas cosas, pero no me tenía amor propio (...) La relación duró tres años, pero él me mantuvo oculta dos años. Me decía ‘cuidémonos, no te expongas, no pongas nada en redes sociales’. Mis amigas siempre cuestionaron eso”, señaló.

Su quiebre

Durante la conversación con Cecilia Gutiérrez, Antonella Muñoz reveló que estuvo junto al bailarín durante toda la pandemia y que se mantuvieron gracias a su emprendimiento de deadlocks. “Con eso nos mantuvimos, y cuando lo llamaron a El Discípulo del Chef, él me dijo ‘bueno, las cosas vienen mal, ya no te amo, hay muchos problemas entre nosotros y pasamos peleando’. Yo enamorada de él, le dije ‘ok’”.

La joven contó que a partir de entonces, continuó viviendo sola en Viña del Mar. Sin embargo, en su afán de recuperarlo, atentó contra su vida tomándose una botella de tramadol. “Le mandé un mensaje, quedé inconsciente todo el fin de semana, y el lunes al prender el teléfono no tenía ni siquiera una llamada de Iván Cabrera. No le importó si yo estaba bien o no”, indicó.

Posteriormente, recordó los diálogos que mantuvieron cuando a Iván Cabrera comenzaron a vincularlo con Gala Caldirola, expareja de Mauricio Isla. De acuerdo con la joven, el bailarín le dijo que lo iban a vincular con la modelo española, pero que solo se trataba de “un juego televisivo”.

“Él me dejó a mí para entrar a El Discípulo del Chef”, remarcó la joven, para luego profundizar en la violencia que habría sufrido a manos del bailarín. “Fue un tormento, pero quiero decirte que te perdono”, señaló, dirigiéndose a su expareja.

Antonella Muñoz sobre Iván Cabrera: “Es un psicópata”

Uno de los episodios que relató la joven, ocurrió en un restaurante. “Me empezó a decir ‘¿por qué estás mirando a la chica que está al lado?’ (...) Este tipo es un psicópata. Yo le dije ‘Iván, ¿qué te pasa?’, y después me empezó a decir ‘¿oye a ti te gustan las mujeres?’, ‘¿le darías un beso a una mujer?’, y yo ‘sí, la verdad es que sí'. Y entró por ahí”, contó.

“Iván dejaba el celular grabando cuando se iba a eventos para escuchar las conversaciones que yo tenía con amigas... Hacíamos tríos. Me mandaba a buscar a otras mujeres para que hiciéramos tríos y él poder grabar. Me drogaba... Yo le decía que sí a todo”, agregó.

Además, reveló que perdió la conciencia en varias ocasiones debido al consumo de pastillas de éxtasis que este le daba y que fue violada por el bailarín. “Me incitaba para que yo me grabara drogada. Una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en un anoche estando con él, y él me violó. Al otro día me decía ‘te violé porque eres mi puta’, ‘te amo y tú vas a ser mi puta’, ‘si te comportas de esta forma siempre vas a estar conmigo’, y me gustaba, pero era un patrón que yo no lo tenía adquirido y él me impulsó a eso”, continuó.

“Manuel Iván Cabrera es un psicópata, porque no tiene otro nombre. Hazte ver”, remarcó.