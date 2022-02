Periodista aseguró haber recibido material de Gala Caldirola e Iván Cabrera: “Ese material existe y yo lo tengo”

En una reciente entrevista con Duplos, Cecilia Gutiérrez aseguró haber recibido material íntimo de Gala Caldirola e Iván Cabrera por parte de Antonella Muñoz, antes de la transmisión en vivo en la que acusó al bailarín de agresión sexual y de haberle enviado videos íntimos junto a la ex chica reality.

Si bien la expareja de Iván Cabrera se retractó de sus dichos días después, provocando que el famoso fuera reincorporado al programa Aquí se Baila de Canal 13 tras haber sido suspendido, la periodista entregó su versión de los hechos indicando que “me afectó lo que pasó, porque me afecta a mí y afecta mi credibilidad, porque inmediatamente se puso en entredicho por qué yo había dado pantalla a una persona que miente, pero uno parte de la premisa de creerle al entrevistado”.

Cecilia Gutiérrez (Instagram)

“Era ella contando su testimonio”, remarcó, indicando que a pesar de la situación, se queda “con el vaso medio lleno”. “En temas de violencia de género, de violencia contra la mujer yo siempre le voy a creer a la mujer y si me equivoco creyéndole a la mujer, prefiero equivocarme en eso a no darle pantalla a una persona que puede necesitar ayuda”, señaló.

Cecilia Gutiérrez y material íntimo: “Yo lo compartí con Gala”

Consultada por la evidencia que Antonella Muñoz le habría enviado para respaldar sus acusaciones contra Iván Cabrera, Cecilia Gutiérrez aseguró que ese material existe y que incluso se contactó con la modelo española para mantenerla al tanto de la situación.

“Conversé con ella porque me parecía relevante que ella supiera el material que yo tenía. No voy a detallar qué material tengo porque obviamente pertenece a la intimidad de otras personas, no mía”, dijo. “Pero sí, Antonella me mandó un material que ella tenía, un material que yo lo compartí con Gala. Se lo dije a ella, lo dije en un programa y lo vuelvo a decir, si hay una autodenuncia e Iván me lo pide yo lo voy a compartir, si ese material puede ayudar a esclarecer el caso, yo lo voy a facilitar”, agregó.

La decisión de Gala Caldirola

Respecto a la decisión que habría tomado Gala Caldirola, la periodista explicó que “ella tomó la decisión que le pareció más pertinente que es no hacer nada por tranquilidad. Ella misma dijo que por salud mental prefería no hablar del tema, que prefería dejarlo pasar y me parece que en esto todas las decisiones son súper personales y cada uno puede hacer lo que quiera y uno no puede juzgarlo”.

Sin embargo, remarcó que “ese material existe y yo lo tengo”.