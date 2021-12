Tras acusaciones de su expareja: Gala Caldirola eliminó todas las fotografías con Iván Cabrera

Una gran controversia fue la que se generó tras las declaraciones de la expareja de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, durante una transmisión en vivo con la periodista Cecilia Gutiérrez. Luego de las acusaciones que esta lanzó en contra del bailarín, Gala Caldirola eliminó todas las fotografías que tenía junto al ex integrante de Yingo, con quien oficializó su relación hace algunas semanas.

La acción de la modelo española ocurrió después que la joven entregara detalles de su relación con el bailarín y relatara algunos hechos de violencia ocurridos durante ese periodo. “Me incitaba para que yo me grabara drogada. Una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en un anoche estando con él, y él me violó. Al otro día me decía ‘te violé porque eres mi puta’”, contó a Cecilia Gutiérrez.

Antonella Muñoz reveló hechos ligados a Gala Caldirola

Antonella Muñoz también reveló hechos que afectarían a Gala Caldirola, pues según indicó, Iván Cabrera siguió buscándola cuando comenzó su romance con la modelo española e incluso le habría enviado videos íntimos junto a la ex chica reality.

“Cuando yo llegué acá a Argentina, él me seguía buscando (...) No quería eso para mi vida. Me vine para acá, él me intentó buscar. No le contesté, después yo le decía ‘déjame en paz, por favor’. Le mandé un mensaje a Gala (Caldirola) diciéndole que su pololo me estaba molestando. Ella no respondió nada. Solo me pone ‘ok, voy a hablar con él’”, dijo.

“Él me enviaba videos que tenía con Gala teniendo sexo, y yo le enviaba videos que tenía con gente cogiendo”, agregó. Tras sus palabras, Cecilia Gutiérrez le preguntó si tenía la intención de denunciarlo, indicando: “has hecho acusaciones que son graves y que son un delito, y que además podrían ser tratadas por la justicia”.

“Necesito asesoría y orientación. Tampoco te puedo decir que el tipo me puso una pistola en la cabeza para hacerlo. Yo lo hice en estado de inconsciencia (...) Yo lo que quiero lograr con este live, es... Yo no voy a hacer una denuncia legal, pero quiero crearle una conciencia a la gente, a las mujeres, a los hombres que alguna vez fueron abusados. Quiero que se sepa mi verdad, mi testimonio”, respondió la joven.

“Gala es una víctima”

“Él estando con Gala, nunca me dejó de buscar. Yo no sé si ella sabe o no. Yo creo que sí”, continuó, asegurando: “Yo tengo pruebas. Hablo ahora porque toqué fondo por el amor de un hombre que no se merece nada”.

“Que me demande si quiere. Estoy dispuesta a llegar hasta lo último para que pague por lo que me hizo... Él sabe que todo lo que he dicho es verdad… Yo tengo mi testimonio y las pruebas”, continuó. “Tengo los audios donde me pedía que me grabara con tipos mayores, que me acostara para él satisfacer sus necesidades. Tengo los videos de Gala intimando con él, y los videos míos. Que hable si quiere, pero yo no le tengo miedo”, sostuvo.

Respecto a la modelo española, comentó: “Creo que Gala es una víctima, porque lo que él hizo fue violar la privacidad de ella. Es violencia de género y ella es víctima como yo. Para mí fue un episodio traumático y nunca sacaría a la luz esos videos porque mis valores no se transan”.