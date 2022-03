Raquel Argandoña desmiente quiebre con su pareja tras rumores de “acalorada” discusión

El pasado martes, en un nuevo capítulo de Me Late, Luis Sandoval dio cuenta de la “acalorada” discusión que habría tenido Raquel Argandoña y su pareja, Félix Ureta, en un restaurante de la capital. Según indicó, la situación fue presenciada por su primo, quien se encontraba en el mismo local al momento de los hechos.

“Comenzó una discusión bien acalorada porque esta famosa se habría puesto celosa porque habrían llegado unas chiquillas bien guapas y habrían saludado a su pretendiente”, contó, para luego comentar que lo sucedido “habría gatillado un quiebre entre ambos”.

Si bien el periodista aclaró que la pareja suele arreglarse luego de sus desencuentros, destacó que ambos habían dejado de seguirse en redes sociales. “Yo para lanzar este golpe, me corroboré de algo. Empecé a ver las redes sociales y me pueden creer, que después de mucho tiempo, Raquel Argandoña dejó de seguir a Félix, y Félix dejó de seguir a Raquel Argandoña en Instagram. Por lo tanto, no es algo tan simple”, dijo.

Raquel Argandoña: “Celebrando el amor”

Luego de lo expuesto por Luis Sandoval en el programa de TV+, Raquel Argandoña reapareció en redes sociales con una curiosa publicación. Se trata de una fotografía que compartió mediante el formato historias, con la que desmintió los rumores de quiebre con su pareja.

El registro muestra a la opinóloga sosteniendo un cocktail con una de sus manos, mientras su pareja, ubicada al otro lado de la mesa, replicaba el gesto para realizar un brindis. “Celebrando el amor”, fue el breve texto con que acompañó la imagen, a la que también añadió el emoji de un corazón.