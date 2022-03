Raquel Argandoña y Félix Ureta habrían protagonizado “acalorada” discusión en restaurante

El pasado martes, en un nuevo capítulo de Me Late, Luis Sandoval dio a conocer la “acalorada” discusión que habría tenido Raquel Argandoña y su pareja, Félix Ureta, en un restaurante de la capital.

De acuerdo con el periodista, la información llegó a sus manos debido a que su primo se encontraba en el local junto a su pareja cuando ocurrió el hecho. “Comenzó una discusión bien acalorada porque esta famosa se habría puesto celosa porque habrían llegado unas chiquillas bien guapas y habrían saludado a su pretendiente”, contó.

“A ella le habría cambiado la cara, se habría disgustado completamente...”, agregó Luis Sandoval, indicando que “esta pelea habría gatillado un quiebre entre ambos hasta el momento, aunque tengo entendido que de repente pelean, están tres días enojados y después vuelven”.

Luis Sandoval aseguró que Raquel Argandoña y Félix Ureta tuvieron "acalorada" discusión en restaurante (TV+)

En ese momento, Daniel Fuenzalida alzó la voz para cuestionar la veracidad de la polémica. “No quiero opacar el golpe, pero ¿no será una estrategia de Raquel, visto que está volviendo a la televisión, de decir que quizás hay una especie de discusión para meter bulla? Puede ser una de las aristas”, dijo.

“Lo que él me dijo textual, era una discusión acalorada entre ambos, y al parecer, era por celos. Acá no hay tongo. Y, de hecho, yo para lanzar este golpe, me corroboré de algo. Empecé a ver las redes sociales y me pueden creer, que después de mucho tiempo, Raquel Argandoña dejó de seguir a Félix, y Félix dejó de seguir a Raquel Argandoña en Instagram. Por lo tanto, no es algo tan simple”, aclaró Luis Sandoval.