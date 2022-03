“No es la que yo conozco”: Raquel Argandoña aclaró sus dichos sobre Cecilia Bolocco

Hace unos días, Raquel Argandoña llamó la atención debido a su categórica opinión sobre Cecilia Bolocco. La opinóloga fue entrevistada por El Mercurio, instancia en la que se refirió a las transmisiones en vivo realizadas por la ex Miss Universo.

“No he visto el programa de Cecilia. Una vez pasé y vi algo, pero lo único que te puedo decir es que yo voy a seguir siendo la misma”, declaró al citado medio, para luego entregar sus impresiones en torno a las conductas de la famosa.

“Esa vez encontré a Cecilia tan cambiada, hablando así como con añuñucos y cosas como ‘mis niñitos, mis cochitas lindas’. La encontré como, no sé... pero bueno, yo no quiero polemizar con ella tampoco. Ella tiene su público y yo tengo el mío”, agregó.

Raquel Argandoña aclaró su opinión sobre los lives de Cecilia Bolocco

A días de lo sucedido, Raquel Argandoña se tomó un espacio en el programa Zona de Estrellas para explicar sus declaraciones. Según indicó, sus palabras fueron sacadas de contexto. “Yo hablé en general, no específicamente de ella, obviamente la periodista sacó el extracto que yo dije”, señaló.

“Había visto el programa de Cecilia dos veces, no seguido, y en una ella no entendió una palabra que le habían escrito, está bien ser inocente, ¿pero tan inocente?... No le creí. Y la otra cuando dice ‘ay qué lindo’, no es la Cecilia que yo conozco, no le creo. No sé si lo hace para ser más cercana...”, continuó diciendo.

Finalmente, la nueva panelista de Zona de Estrellas bromeó con el tono utilizado por Cecilia Bolocco en sus transmisiones en vivo. “La periodista me dijo si me gustaría hacer un programa como Cecilia, yo le dije que no, mi onda sería distinta. Lo que yo nunca haría sería ‘ay Juanito llegaste’”, sostuvo.