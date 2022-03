Matías Assler recibió críticas por mensaje del 8M: terminó corrigiéndolo

Una serie de cuestionamientos fueron los que recibió Matías Assler, tras compartir un mensaje en el marco de la conmemoración del 8M, el pasado martes. El actor utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un saludo a su pareja, la también actriz Juanita Ringeling, con quien tuvo a su primer hijo en junio del 2021.

“Feliz día a todas las mujeres, en especial a esta. Muchas gracias por aguantar en tiempos difíciles y por criar a nuestro precioso hijo. Cuiden a las suyas y respetemos lo que muchas veces no nos enseñaron o no aprendimos. Cambiemos nuestra forma de pensar y arriba el power (poder) femenino”, escribió, junto a una fotografía de la famosa.

Matías Assler dedicó saludo a Juanita Ringeling en el marco de la conmemoración del 8M (Instagram)

Sus palabras generaron reacciones inmediatas en la plataforma, entre las que destacaron críticas y cuestionamientos por el contenido de su mensaje. Y es que la fecha posee un carácter conmemorativo debido a la histórica lucha de las mujeres alrededor del mundo, reclamando justicia, derechos, respeto y dignidad. Y en especial por las 146 obreras quemadas a causa de sus protestas por las malas condiciones de trabajo en una fábrica textil de Estados Unidos, el 8 de marzo de 1908.

“Me sangraron los ojos”, “Pucha no entendió ná”, “Pucha la intención se entiende, pero el contenido de tu texto no, me demuestra que aún hay mucho que aprender”, y “Mal mal mal. No entendiste nada parece”, fueron parte de estas.

Matías Assler terminó corrigiendo su mensaje

Pese a las críticas que recibió Matías Assler, Juanita Ringeling se manifestó con un extenso comentario defendiendo las intenciones de su pareja. “¡Gracias @matiasassler! Si bien esta fecha conmemora un hecho trágico; en la actualidad es un día de reflexión; de reformulación y sí, ¡perfectamente un día de agradecimiento! Y me encanta que lo expongas y que formules que TODES estamos en un trabajo de aprendizaje y de reformulación de nuestro pensar”, dijo.

“A los criticones les digo con mucho cariño: ¡La moralina y semántica extrema no nos ayuda como sociedad ni tampoco al empoderamiento femenino! ¡Y sí, todes cuiden a sus mujeres! A sus amigas, mamás, hermanas, pololas, hijas, abuelas, compañeras de trabajo y un largo etc.”, cerró.

No obstante, el actor terminó modificando la publicación inicial, atendiendo a las críticas formuladas por algunas usuarias de la plataforma. “Corrijo: Ayer fue el día de la mujer. Aprovecho de agradecer en especial a esta guapa. Muchas gracias por aguantar en tiempos difíciles (pandemia, construcción, embarazo) y por criar juntos a nuestro precioso hijo. Cuiden a las mujeres que los acompañan (sus parejas, mamás, hermanas, compañeras) y respetemos lo que muchas veces no nos enseñaron o no aprendimos. Cambiemos nuestra forma de pensar y arriba el power femenino”, puso.