Veces en que Zoë Kravitz dio lecciones de fortaleza antes de ser ‘Gatúbela’

Zoë Kravitz se ha convertido en la actriz del momento gracias a su papel como ‘Gatúbela’. Sin embargo la fama la ha seguido desde su nacimiento por ser hija del músico Lenny Kravitz y Lisa Bonet. A lo largo de su carrera se ha convertido en la voz de diferentes causas, como problemas raciales, amor propio, aceptación del cuerpo y política. Por eso recordamos algunos de sus mejores momentos antes de participar en ‘The Batman’.

Zoë Kravitz y sus lecciones antes de ‘Gatúbela’

Su historia familiar

Su madre, Lisa Bonet, fue despedida del spin-off de la famosa serie ‘Cosby show’, cuando se embarazó de Zöe. Su padre, Lenny Kravitz, era un músico que ascendía a la fama, hijo de la actriz Roxie Roker, quien protagonizó la primera serie con una pareja interracial. Tras separarse, su madre se casó con Jason Momoa, y su padre ha salido con personalidades como Nicole Kidman, Vanessa Paradis y Adriana Lima.

Zöe bromeó en una entrevista con ‘The Guardian’, diciendo que su familia decía que su versión de rebeldía, sería convertirse en una abogada o dedicarse algo muy serio.

Su lucha con desórdenes alimenticios

Durante su adolescencia, Zöe luchó contra desórdenes alimenticios y después de pasar por tratamiento, aprendió a amar su cuerpo. Cuando tuvo que interpretar el papel de Selena Kyle, le preguntaron en una entrevista si le preocupaba el escrutinio sobre su físico y que esto le afectara, pero su respuesta reflejó su seguridad.

Zöe respondió: “No, estaba más enfocada en ser fuerte que en ser delgada. Es un papel muy físico y yo quería asegurarme de que se viera real que ella tenía la habilidad de hacer todas las cosas. Durante la grabación fui más fuerte y sana que antes.”

Es multifacética

Al igual que su padre, Zöe ha incursionado en varios rubros, es modelo e imagen de la marca Saint Laurent, pertenece a la banda musical LOLAWOLF y actualmente trabaja en un álbum en solitario. Ha actuado en grandes producciones como la serie ‘Big Little Lies’, en la que actuó a lado de Reese Witherspoon y Nicole Kidman.

Su apoyo a la diversidad

Sus dos padres son producto de relaciones entre personas judías y afro-americanas, por lo tanto la crianza de Zöe estuvo llena de tradiciones diferentes. Su padre celebraba Navidad y Hanukah, mientras que su madre creció con el lado judío de su familia.

Zöe ha dicho que para ella fue difícil crecer como una mujer judía biracial. La famosa se sentía insegura sobre su cabello y sobre no verse igual que las personas con las que convivía, pero después aprendió lo que significaba estar orgullosa de sus rasgos y su pasado.

En su papel en ‘Big Little Lies’, el personaje originalmente estaba escrito para una persona blanca, y la actriz recuerda que al grabar en los suburbios de California, llegó a encontrarse con racismo.

Incluso antes de obtener el papel en The Batman, intentó audicionar para ‘The Dark Knigth Rises’, pero le dijeron que no podía hacerlo porque tenía un look muy ‘urbano’.

Crítica sobre las redes sociales

En septiembre de 2021, Zöe borró todas sus fotos de Instagram, a pesar de que anteriormente publicaba con frecuencia en la red social. Pero después de las críticas sobre su aparición en el Met Gala, decidió dejar de compartir su vida con frecuencia.

La actriz explicó que no importa que tan segura sea una persona, si recibe comentarios que le dicen que se ve horrible o que la amenazan de muerte, se va a sentir mal.