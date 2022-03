Eiza González luchó por quedarse con el papel de Catwoman antes de que Zoë Kravitz lo ganara

La espera terminó y finalmente los fanáticos de Batman pueden ser testigos del trabajo del director Matt Reeves en la que ha sido calificada como una de las cintas más oscuras y crudas del justiciero encapotado.

Mientras que había mucho escepticismo alrededor de Robert Pattinson como Batman, finalmente el actor calló muchas bocas y que demostró que fue una merecida oportunidad que lo ha puesto a la altura de sus antecesores.

En “The Batman”, Pattinson presenta a un Bruce Wayne recluído de la sociedad, emocionalmente roto y en una constante lucha contra sus propios demonios en una Ciudad Gótica corrupta hasta la médula. Esto lo posiciona como una de las representaciones más vulnerables del personaje pero también una de las más cercanas a los cómics que se alejan de presentarlo como un playboy.

Robert Pattinson en Batman

Eso sí, Pattinson no ha sido el único que ha dado de qué hablar pues sus coportagonistas han impactado con sus actuaciones.

La participación de Jeffrey Wright (James Gordon) y John Turturro (Falcone), así como de Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (The Riddler), Collin Farrell (The Penguin) y Andy Serkis (Alfred) dio a “The Batman” toda la acción y dramatismo necesario.

Y sí, por momentos podría pensarse que son Zoe Kravitz y Paul Dano quienes roban el espectáculo. Aunque Collin Farrell merece una mencIón honorífica como El Pingüino”al mostrar una de las transformaciones más impresionantes de su carrera.

La reinvención de Catwoman en manos de Zoë Kravitz

Zoë Kravitz como Mulher-Gato em 'The Batman' (Foto: Divulgação)

Catwoman, conocida en Hispanoamérica como Gatúbela, se ha ganado por años la fascinación del público.

Selina Kyle era una villana pero no precisamente malvada. Su sensualidad, inteligencia y agilidad, sumada a la tensión sexual entre ella y Batman, la llevaron a ser catalogada como una femme fatal, una mujer caótica que busca justicia a su modo.

Y aunque finalmente Zoë Kravitz fue la favorita de Reeves, Eiza González fue una de las actrices contempladas para el papel.

Por mucho tiempo, la mexicana fue una fuerte candidata para ponerse en la piel de Selina Kyle. Ella misma llegó a dar pistas de cómo habría lucido con el sensual traje de Catwoman.

Eiza Gonález Eiza Gonález fue una de las candidatas para ser Catwoman en la nueva película de Batman

Y es que en el momento en el que la producción comenzó a moverse, Eiza ya había demostrado su gran talento en cintas de acción como “Baby Driver” y la serie “From Dusk till Dawn: The Series”. Además de que ganó un papel en “Alita: Battle Angel”,

En una entrevista, Eiza González aseguró que había llegado lejos en las audiciones para “The Batman” y que se sintió miyu triste cuando no obtuvo el papel.

“Es imposible no hacerse ilusiones, especialmente cuando llegas tan lejos. Es parte de por qué estás tan lejos en la línea, porque estás viviendo y soñando el personaje. Es desgarrador; siempre es difícil. Tienes que imaginarte a ti mismo en el papel para ver el papel. No puedes tener un pie dentro y otro fuera”, explicó la mexicana a The Hollywood Reporter.

El problema es que el nombre de Eiza también causó conflicto entre los fans, ya que al igual que sucedió con Pattinson, no creían que “una actriz de telenovela” fuera digna de una oportunidad así.

Lo cierto es que Eiza ha batallado mucho por ganarse un lugar en la industria y ha demostrado que va por buen camino, codeándose con grandes directores como James Cameron (”Titanic”, “Avatar”) y Edgar Wright (”Baby Driver”).

Otras actrices que muchos fans querían ver en el personaje fueron Ana de Armas y Ella Balinska.

Zoë ya había tenido experiencia en el universo de los superhéroes como Angel en “X-Men Apocalyse”, además de que en 2017 dio voz a Catwoman en “The Lego Batman Movie”.

Hasta ahora, la actriz ha tenido gran aceptación como Lee Meriweather, Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway, quienes cautivaron al público en su momento.