Lisandra Silva por molestias durante su segundo embarazo: “Me estoy haciendo los exámenes”

Cada vez falta menos para la llegada del segundo bebé de Lisandra Silva y Raúl Peralta. Recordemos que la pareja tuvo a su primer hijo Noah en mayo del 2020, y en diciembre pasado anunciaron su nueva espera. Sin embargo, esta le ha generado una serie de molestias a la cubana. Un tema del que esta misma ha hablado en redes sociales.

“El embarazo tiene momentos lindos, pero a mí me han tocado muchas cosas desagradables en los dos embarazos”, escribió en febrero pasado, mediante el formato historias. Según indicó, ha experimentado “mareos, vómitos, náuseas, problemas estomacales, cuadros depresivos, hemorroides, golpes de calor, mucho sueño y cansancio”, entre otras complicaciones.

Ahora, Lisandra Silva volvió a referirse a su situación tras ser consultada por una usuaria de la plataforma. Luego que la famosa activara la casilla de preguntas en Instagram, recibió la pregunta “¿Cómo te has sentido últimamente?”, a lo que esta respondió sin tapujos.

“La verdad no muy bien, llevo días con muy baja energía, a veces siento que me voy a desmayar. Quizás es la presión, el hierro o el azúcar. Es por eso que me estoy haciendo los exámenes. Me pesa mucho la barriga y todavía faltan dos meses y medio”, señaló.

Lisandra Silva contestó las preguntas de sus seguidores (Instagram)

Además de lo anterior, Lisandra Silva fue consultada por los hijos que tendrá con Raúl Peralta. “¿Quieres tener más hijos? O te quedarás con 2″, preguntó una persona.

“La verdad es que de mutuo acuerdo queremos dos hijos y estamos felices que sean niño y niña. No sabemos nuestro destino, pero queremos planificarnos para que sean dos”, contestó Lisandra Silva.