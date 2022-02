Lisandra Silva compartió desahogo por malestares durante su embarazo: “Me han tocado muchas cosas desagradables”

El pasado lunes, Lisandra Silva se desahogó en torno a los malestares que ha enfrentado durante su segundo embarazo. Recordemos que la cubana se encuentra esperando a su segundo bebé con Raúl Peralta, con quien se comprometió en septiembre del año pasado.

Si bien la empresaria se ha referido a las complicaciones que ha tenido en el pasado, esta vez profundizó en su experiencia enumerando la serie de molestias que ha sufrido durante sus periodos de espera. “El embarazo tiene momentos lindos, pero a mí me han tocado muchas cosas desagradables en los dos embarazos”, escribió en sus historias.

Entre estas, destacó los “mareos, vómitos, náuseas, problemas estomacales, cuadros depresivos, hemorroides, golpes de calor, mucho sueño y cansancio; insomnio, pubalgia, dolores bajo vientre, diabetes gestacional y contracciones de Braxton”.

“Es difícil de explicar a tu pareja y a las demás personas por todas las etapas hormonales que uno pasa. De un momento a otro te puedes sentir súper bien y súper mal”, agregó, indicando que a pesar de ser una persona activa, con un hijo y una empresa, “me cuesta mucho llevarlo todo”.

Lisandra Silva: “Me gustaría hacer conciencia de lo que es estar embarazada”

En medio de su descargo, Lisandra Silva expresó sus deseos de generar conciencia en torno al embarazo. “Para muchas es un gran reto y una gran responsabilidad”, dijo, para luego nombrar los detalles que le generan preocupación.

“Hoy me he sentido fatal en todo sentido, he estado acostada con náuseas, dolores de estómago, hemorroides, un poco de depresión, tristeza, antojos”, contó. “Gracias a Dios, Raúl se ha ocupado de Noah todo el día (...) Estoy súper hormonal y el apoyo de Raúl es todo”, cerró, expresando su amor por su prometido.