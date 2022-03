Acusan a papá de Belinda por obligarla a trabajar desde niña

Ha sido una temporada complicada para Belinda tras la ruptura con Christian Nodal y es que hasta ahora, las críticas han estado en su contra por “aprovecharse” del cantante, así como por los supuestos problemas fiscales que tiene.

Ahora la familia de la cantante se encuentra en el ojo del huracárn tras las declaraciones de una supuesta tía, identificada como Rocío Peregrín, hermana de Ignacio Peregrín, padre de Belinda.

En una entrevista con el programa “Chisme No Like”, Peregrín reveló detalles de la vida privada de la intérprete de “Luz sin gravedad”, asegurando que el padre de ésta la ha explotado laboralmente desde que era una niña.

“Se puso a llorar cuando me contó y ahí sí me dio pena esta niña porque me dijo que ella trabajaba mucho desde muy pequeña”, declaró.

Asimismo, habló de cómo Ignacio Peregrín se volvió su mánager tras ver el gran potencial que había en ella.

“Cuando mi hermano vio el potencial de esta niña, dejó de ser padre y se convirtió en manager”, dijo.

Rocío Peregrín señaló que la cantante ha mantenido a su familia por años y también reveló que Ignacio llegó a extorsionar a su propio padre. “Extorsionando a mi padre que era un hombre ya mayor… Yo creo que le tenía hasta miedo y le hicieron firmar dejándoles a ellos un 60 por ciento de las acciones. Mientras todos estábamos llorando, todos destrozados, ellos van por su cuenta al banco donde mi papá tenía su dinero”.

Belinda no ha hecho declaración alguna sin embargo, hace unos días habló sobre lo cansada que está de las difamaciones.

Tras la ruptura con Nodal y la oleada de dimes y diretes sobre lo que sucedió, la cantante publicó una serie de mensajes en sus redes sociales para poner alto a las difamaciones, especialmente por parte de los medios de comunicación.

“Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación”, comienza el mensaje.

Y agrega en otro párrafo: “Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto”

En ese momento, la intérprete recalcó que siempre la han juzgado por las decisiones que toma y cómo el tergiversar la información afecta a su círculo privado y la pone en una situación vulnerable.

Belinda comenzó su carrera desde muy temprana edad, conquistando a todos con su carisma y talento. Belinda tenía diez años cuando se posicionó como una de las favoritas de las telenovelas infantiles, las cuales también le dieron la oportunidad de demostrarle al mundo que además de actuar, podía cantar.

La cantante ha estado en el mundo del espectáculo desde niña por lo que ha aprendido a lidiar con la prensa y los haters pero eso no significa que puedan seguir atacándola. Es por eso que ella ha reiterado que siempre ha trabajado duro para mantenerse en la industria.