La reflexión de Raquel Argandoña por distanciamiento con Kel: “Éramos una familia”

Raquel Argandoña se convirtió en la protagonista de la nueva portada de Revista Velvet. En la instancia, la opinóloga participó de una sesión fotográfica y una conversación en la que abordó los distintos hitos que han marcado sus últimos dos años. Uno de ellos tuvo que ver con el distanciamiento de su hija Kel Calderón, tras la polémica que protagonizaron en 2021, tras la agresión de Nano Calderón a su padre Hernán.

“Tenemos que arreglar muchas cosas (…) nosotros éramos una familia”, comentó al respecto.

Raquel Argandoña también repasó la muerte de su madre en mayo del año pasado. “Cuando una persona está enferma, tú te preparas para el desenlace. Pero mi mamá estaba la raja. Iba a cumplir 94, y se fue justo para el Día de la Madre”, explicó.

Raquel Argandoña y su complejo estado de salud

Otro de los temas que se abordaron en la entrevista realizada por el citado medio, fue el difícil momento que atravesó la opinóloga debido a una obstrucción intestinal que la mantuvo internada durante varias semanas. Según detalló, estas complicaciones afectaron un viaje que tenía planeado junto a su hijo menor y su pareja, Félix Ureta.

“Venía llegando de Madrid y había ido a ver a la Virgen (de Lourdes) en Francia, y le dije ‘lo único que te pido es que sea un viaje espectacular, que lo pasemos bien y que no tengamos ningún problema’ (…) llego acá y a los cuatro días me internan, me operan y no puedo viajar. Ahora, si esto me toca a mí en el barco... O sea, o me evacúan en helicóptero, si es que hay helicóptero por donde andamos o me muero”, remarcó.

Estas situaciones la impulsaron a no celebrar la Navidad. “No tuve ánimo de hacer Navidad (acá) son fechas difíciles (…) han sido dos años, diría yo de mier..., pero igual tengo que estar agradecida porque no ha sido todo, todo, todo malo”, destacó.