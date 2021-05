La emotiva despedida de Kel Calderón tras partida de su abuela: “Mi corazón está partido en mil partes”

El pasado fin de semana, se conoció la partida de Eliana de la Fuente, madre de Raquel Argandoña y abuela de Kel Calderón. La mujer falleció a los 93 años de edad, y su funeral se llevó a cabo en el cementerio Parque del Recuerdo con un aforo reducido.

Entre los asistentes a la ceremonia estuvo la ex panelista del Bienvenidos y su hija, quien le dedicó emotivas palabras al cierre del acto. Las mismas que compartió en una publicación de redes sociales, en la que adjuntó una serie de fotografías junto a su abuela.

“Mi abuela era de esas mujeres que ya no existen que saben todo, pero no juzgan, que solo reciben y aconsejan. La casa de ella era una zona segura, en su departamento se detenía el tiempo y cualquier problema quedaba afuera“, dijo en un comienzo.

Kel Calderón junto a su abuela, Eliana de la Fuente – Instagram

“Mi abuela más que buena era una MUJERAZA. Matriarca de una familia grande, de la cual había ramas muy difíciles. Yo sé que con la edad uno empieza a mirar a sus abuelos como si fuesen niños, y sé que no soy su hija, por ende mi dolor debiese ser menos fuerte, pero mi abuela para mí no era una niña a la que había que cuidar. Hasta el último día fue símbolo de fuerza, tenacidad, lealtad y valores bien puestos“, agregó.

Kel Calderón: “Mi corazón está partido en mil partes”

“No puedo negar que mi corazón está partido en mil partes, porque la verdad es que no sé dónde estás. No tuve más tiempo, la pandemia no alcanzó a terminar para poder llevarte a tantos lugares que prometí llevarte. Tu casa para mí era una zona segura, vivir cerca de ti para mí era una tregua, tu casa era paz y tranquilidad y hoy siento que vivir en esas calles ya no tiene sentido, desde ayer son calles vacías, mi zona segura ya no existe”, señaló.

La influencer compartió un emotivo mensaje de despedida – Instagram

“No sé si me estás mirando ahora, hace dos días pedí un ramo para que te llegara hoy, el día de la madre, y no lo alcanzaste a ver”, agregó, para luego referirse a sus conflictos familiares. Kel Calderón remarcó que “para nadie es secreto que mi lado de la familia está quebrado y sé que te dolía y solo pido que donde quiera que estés puedas ver que, a pesar de todo, estamos todos aquí porque nos une el dolor inmenso de tu partida”.

“Se supone que nos teníamos que ir juntas, pero me dejaste aquí, y solo puedo pedirte que me cuides, que nos cuides a todos y que le mandes mi amor a mis otros abuelos que están donde quiera que tú estés. Te amo”, cerró.