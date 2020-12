"Tuve la Navidad más linda de todas": Kel Calderón tras celebrar junto a su abuela

Tras un complicado año en el plano familiar, Kel Calderón quiso pasar las festividades sin grandes planes. Sin embargo, recibió una inesperada visita durante la Noche Buena, pues su abuelita canceló todos sus planes para celebrar junto a su nieta.

Tal como relató la influencer en una publicación de Instagram, Eliana de la Fuente, de 93 años, la llamó para contarle que iría a su departamento a pasar la Navidad. El aviso la tomó por sorpresa, por lo que tuvo que adornar su hogar a último minuto.

Kel Calderón reveló que ni siquiera tenía intenciones de armar un arbolito, pero todo cambió con el llamado de su abuela. Pero esta no estuvo sola, ya que su cuidadora también acudió a las celebraciones.

"Y yo que este año no pensaba ni siquiera armar un arbolito. Esta mujer hermosa que ven en la foto me sorprendió con un llamado diciéndome que había decidido dejar todos sus planes navideños para venir a pasar noche buena a mi casa", contó la influencer.

"Casa que obviamente no estaba adornada como para una cena navideña. No tenía adornos, ni centros de mesa navideños, no tenía servilletas rojas ni velitas", agregó Kel Calderón. También explicó que jamás había organizado una cena de Navidad por sí sola, por lo que estaba muy nerviosa.

Pese a las complicaciones, aseguró que tuvo "la navidad más linda de todas las que recuerdo". "Porque esta mujeraza de 93 años que es mi abuelita, me enseñó que uno jamás, jamás, jamás está solo, y pude disfrutarla y regalonearla con todas sus cosas favoritas (como muchas botellas de cola de mono)", dijo, expresando su amor por su abuela. "Te amo abuelita, claramente, salí a ti", señaló, precisando que "esta navidad se queda conmigo para siempre".

Desliza para ver las imágenes:

Kel Calderón y su abuela en Navidad
Kel Calderón, su abuela y su cuidadora en Navidad







