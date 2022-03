Famosas latinas que han roto con estereotipos de “perfección” y le dan una lección de amor propio al mundo

Estas famosas han roto con estereotipos de un ‘cuerpo perfecto’ y ‘lo que es apropiado para cierta edad’, es por eso que las recordamos y celebramos sus lecciones con las cuales nos demuestran que nade puede hacerte sentir mal cuando estás feliz y segura de ti misma.

Famosas que nos inspiran a amarnos tal cual somos

Salma Hayek

La famosa ha hablado abiertamente sobre su trabajo para terminar con discriminación en Hollywood hacia mujeres mayores y de diferentes contextos. Un ejemplo es su papel en ‘The Hitman’s Bodyguard’ es una estrella de acción que tiene 54 años y toca el tema de la menopausia, algo que llamó la atención de la actriz para aceptar el papel.

Además de lograr interpretar a una mujer fuerte y real, Salma estuvo feliz de luchar contra el estigma de la menopausia, ya que la actriz considera que a pesar de los cambios que ha habido en la industria, la discriminación por edad continúa siendo un problema importante.

Además en una foto publicada en redes sociales, la productora hizo un close up a su cabello para dejar ver los mechones de cabello blanco de ocupan una parte de su cabellera.

Muy segura de sí misma y con un maquillaje de ojos discreto, la famosa aseguró sentirse orgullosa de sus canas con el siguiente mensaje:

«Siéntete orgullosa de tus raíces»

Adamari Lopez

Recientemente la conductora mostró por primera vez su abdomen en una foto en bikini. Tras darse a conocer la imagen, la famosa recibió miles de comentarios. Algunos que criticaban su aspecto, ya que la famosa pasó por un gran cambio en el cual perdió varios kilos gracias a un régimen de cambio de hábitos. Actualmente luce muy diferente a como se veía hace algunos años, pues su estilo de vida es más sano.

Sin embargo Adamari dejó claro que no le importa lo que otros piensen de ella mientras ella se sienta segura y feliz. Por medio de redes sociales envió un claro mensaje a quienes la critican, mientras usaba un look de vestido blanco y chamarra de mezclilla:

“Dicen que si dejas de mirar lo que hace el otro, encuentras más rápido que hacer contigo mismo, anótenlo”.

Danna Paola

Danna Paola ganó gran fama al formar parte del elenco de la serie «Élite», sin embargo esto también le trajo varias críticas a través de redes sociales, especialmente hacia su cuerpo, por lo que la actriz decidió alzar la voz al respecto.

Durante una conferencia de prensa, Danna Paola dejó claro que no le afecta lo que las personas digan en redes sociales y prefiere enfocarse en sus proyectos, pero lo que más sorprendió fue que reveló que ya había sufrido bullying durante su infancia.

«Me molestaban en la escuela. Yo creo que la gente que te bullea son personas que no pueden ser como tú y quieren serlo»

Agregó que piensa que las personas que la critican en realidad sienten envidia de su éxito.

«Se sienten inferiores y están frustrados con su vida»

Vanessa Guzmán

Vanessa se ha enfrentado a críticas por parte de usuarios tras haber incursionado en el fisicoculturismo. Sus respuestas han provocado la admiración de sus seguidores, ya que lejos de sentirse insegura por su cuerpo, Vanessa ha dado un buen ejemplo al defenderse y demostrar que se encuentra plena y feliz en esta etapa de su vida.

En una publicación un usuario la criticaba por «haber perdido lo femenina» al dedicarse al fisicoculturismo. Como respuesta, la actriz dijo en un video que agradecía a quienes la criticaban porque la hacen más fuerte cada vez.