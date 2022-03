Eugenio Derbez reacciona al baile de Victoria Ruffo y deja el pasado atrás

Eugenio Derbez fue uno de los asistentes a los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) el pasado 28 de febrero. Durante su paso por la alfombra roja el actor fue cuestionado sobre los TikToks de su ex, Victoria Ruffo. La respuesta que dio reflejó que ha dejado el pasado atrás.

Eugenio Derbez reacciona a los TikToks de Victoria Ruffo

Los videos de la actriz en TikTok han generado sensación entre el público, ya que están llenos de humor y diversión a lado de su familia y co protagonistas. Por lo tanto un reportero quiso saber qué opinaba Eugenio de los pasos de baile de la famosa.

Eugenio y Alessandra se rieron cuando escucharon la pregunta y él contestó que siempre es necesario burlarse de uno mismo.

Eugenio fue el gran triunfador de la noche al haber ganado una estatuilla por su papel en la película CODA. En sus agradecimientos recordó al país en el que nació y dijo: “¡Viva México!”.

Los comentarios de Eugenio sobre su ex surgen después de que el famoso hablara nuevamente de la polémica sobre su boda.

La polémica sobre la boda de los famosos volvió a surgir después de que Eugenio Derbez revelara que la actriz y su familia sabía que se trataba de una boda falsa y aseguró que la versión de Victoria Ruffo cambió cuando se separaron.

En una entrevista con Yordi Rosado, Eugenio dijo que después de tiempo juntos y un hijo la pareja se reconcilió después de que habían decido separarse. Para celebrar su reencuentro Eugenio y Victoria compraron anillos. Entonces él quiso sorprenderla al hacer una fiesta para darle los anillos.

La temática de la fiesta sería una boda, por lo que él le avisó a sus amigos y familia sobre su plan e incluso le pidió a Marcial Casale que oficiara la ceremonia.

Según Eugenio, Victoria estaba de acuerdo y le gustó tanto la sorpresa que durante un año habló de cómo Eugenio le había dado el anillo. Sin embargo al momento de su separación sus abogados le recomendaron que cambiara su versión y que dijera que el actor la había engañado con una boda falsa.

Eugenio dijo que esto era algo con lo que había cargado toda su vida y que le dolía mucho que una buena intención con su pareja se hubiera convertido en un escándalo.

Finalmente reveló que en su cumpleaños, le pidió a su hijo José Eduardo que de regalo le dijera a su madre que dijera la verdad, después de 30 años, pero ella se negó.

Casale apoyó la versión de Eugenio, sin embargo no opinó sobre la versión de Victoria y dijo que desconocía si ella sabía que no era real, aunque él recuerda que era imposible no saber que la boda era falsa, pues ella llegó al lugar a ponerse un vestido de novia que amarraron con cinta adhesiva.