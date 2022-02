“No se pongan biopolímeros”: el consejo de La Segura segundos después de salir de cirugía

Todavía tenía los efectos de la anestesia, pero esto no importó a La Segura, que apenas segundos después de salir de cirugía ofreció unas palabras a sus seguidores. La creadora de contenido se sometió a su segunda operación para la extracción de los biopolímeros.

En los últimos meses, la instagramer ha tenido altibajos muy complicados en su salud física, motivo que le ha llevado incluso a retirar la sustancia que se utiliza con el fin estético de llenar los glúteos.

El consejo de La Segura a quienes se colocan biopolímeros

“Buenos días, amigos. Este video es para conscientizar que no se pongan esa mi**da”, dijo la famosa tras salir del quirófano.

En varias oportuniedades, La Segura ha reconocido que hay operaciones que se practicó cuando era más joven y ahora está arrepentida. Incluso considera que solo fueron decisiones producto de la edad.

“No se pongan biopolímeros, que yo voy por mi segunda cirugía y no me gusta. No se pongan biopolímeros, por favor. No sabes qué me hicieron”, expresó la creadora de contenido para el registro que obtuvo @rechismes, cuenta dedicada a la farándula colombiana.

Desde el hilo de comentarios, los usuarios se compadecieron de su situación y le enviaron mensjaes de apoyo para su pronta recuperación. Otros vieron con buenos ojos su mensaje y aseguran que tiene mayor impacto al expresarlo recién saliendo de la cirugía.

“Pobre niña, ánimo, Dios está contigo”, “yo he soñado con esa mujer tres veces y en hospitales, Dios la cubra”, “en eso queda la vanidad”, “La Segura ha sufrido mucho con ese tema”, “qué fuerte es”, “no saben todo lo que ahora se inyectan en los labios” y “esa grabación indica la realidad de lo que se vive”, fueron algunas de las reacciones que dejaron.

La imagen que resume los últimos meses de La Segura. Foto: Instagram @la_segura

