La Segura debió volver al hospital por una “caída en la ducha”

Aunque no con la misma gravedad del principio, La Segura volvió a ser hospitalizada para someterse a un procedimiento contra el dolor. La influencer Natalia Segura sufrió un accidente doméstico, una caída en la ducha, y debió regresar a tratamiento con el doctor Francisco Villalobos, a quien considera un ángel.

Recordemos que la creadora de contenidos estuvo en cama durante un largo periodo, ya que entre consultas y tratamientos, no daba con el diagnóstico por el intenso dolor que comenzó a padecer en las últimas semanas de 2021. No olvidemos que hace algunos años sufrió un disparo en la cadera (una bala perdida), en una zona delicada, que aún le produce secuelas.

La Segura se cayó y volvió al hospital

Desde sus historias de Instagram, la famosa contó que “estaba muchísimo mejor del dolor con el procedimiento que me habían hecho y me volví a lastimar con una caidita en la ducha”. Por este motivo, le tocó volver a ser hospitalizada.

Sin embargo, afortunadamente el incidente no pasó a mayores y con la ayuda de su doctor pudo recuperarse del procedimiento contra el dolor. En este sentido, La Segura se llenó de elogios para el médico.

“Mi angelito de doctor que me tocó: Francisco Villalobos. De los mejores especialistas en dolor. Le he cogido un gran cariño no solo como profesional, sino por el ser humano que es. Gracias doc por ser parte de este proceso tan difícil”, escribió en la historia publicada en su cuenta oficial.

Pese a que el proceso resultó exitoso, la influencer continúa en reposo y así lo evidencia en sus historias, donde aparece acostada en la mayoría de ellas. Incluso bromea con el tema de su aumento de peso, el cual ha sido inevitable ante el sedentarismo y la ansiedad que le ha dejado toda esta complicada etapa.

La Segura responde a quienes la llaman ‘gorda’: “Estoy ‘gordibuena’, soy consciente”

Las festividades decembrinas son las más complicadas del año para cumplir cualquier objetivo para bajar de peso. Y si has pasado por una etapa convalenciente se vuelve aún más difícil.

La influencer se pronunció por los numerosos comentarios que ha recibido por haber aumentado de peso en los últimos meses. Sin embargo, ella ha insistido varias veces en que no le da importancia.

Pese a las situaciones complicadas que le ha tocado vivir, La Segura no pierde su sentido del humor. Foto: Instagram @la_segura

En sus primeras palabras, la creadora de contenidos recordó que en su casa tiene un espejo en el cual se ve todos los días, motivo por el que: “No tengo que esperar a que gente acostumbrada a opinar sobre los cuerpos de otros y sobre su peso, me venga a decir que estoy gordita”.

“Pero claro, mami, estoy ‘gordibuena’ en este momento, lo sé y estoy consciente. No es una gran noticia para mí, porque estoy siendo comidilla de quienes les encanta opinar sobre el peso del otro o criticar”, expresó La Segura.

Afirmó que actualmente tiene cosas más importantes en las que debe preocuparse, ajeno al hecho de verse flaca o saludable físicamente. Asimismo, recordó que ha tenido unos meses complicados en cuanto a su salud.

“He pasado por meses de convalecencia en los que he sido una mujer completamente sedentaria, no he hecho más que estar en mi cama, de reposo. La ansiedad que he manejado me ha hecho comer y comer. Y tercero estamos en diciembre, por lo que me va a seguir importando un cu** de aquí a enero”, afirmó con contundencia.

La Segura también mencionó que cuando nuevamente se decida a bajar de peso, lo hará porque es su deseo, mas no porque le digan en redes sociales que está gorda.