Eduardo de la Iglesia sorprendió con adorable fotografía de su hijo a dos meses de su nacimiento

Positivas reacciones fueron las que generó una reciente publicación del periodista Eduardo de la Iglesia. El conductor de Hola Chile reapareció en redes sociales con una adorable fotografía junto a su hijo Beltrán, quien nació el pasado 26 de noviembre.

El bebé de dos meses aparece esbozando una leve sonrisa mientras dormía boca abajo sobre el pecho de su padre, quien acompañó el registro con un breve mensaje. “Modo vacaciones 2022. Gracias vida”, puso, dando a entender que se encuentra disfrutando del periodo estival.

La publicación motivó positivos comentarios por parte de sus seguidores, cuyas impresiones apuntaron a la ternura de su hijo y la belleza en torno a la fotografía. “La carita de felicidad máxima”, “Que se ve feliz su carita. Dios los bendiga y a toda tu familia”, “Felicidad pura refleja la cara de tu bebé”, y “¡Que cosita más tierna! Que tengas unas lindas vacaciones Edu... Se te extrañará”, escribieron algunas personas.

Eduardo de la Iglesia junto a su cuarto hijo, Beltrán El periodista compartió un registro junto a su hijo de dos meses (Instagram)

Eduardo de la Iglesia le dio la bienvenida a su cuarto hijo

Recordemos que en noviembre pasado, Eduardo de la Iglesia dio cuenta del nacimiento de su cuarto hijo, Beltrán. El periodista y conductor de Hola Chile se refirió a la llegada del pequeño mediante una publicación en redes sociales, en la que reveló algunos detalles de dicha jornada.

“Y llegaste. Así, de pronto, a eso de las 4am pensaste ‘los voy a despertar porque los quiero conocer’. Y avisaste que querías venir. Tu mamá, una maestra, me avisó y en dos por tres estábamos en la clínica”, partió diciendo.

“6.20 am y al igual que a tus hermanos, tu madre te sacó de su propio cuerpo en un instante sobrecogedor en el que obvio, lloré. Me puse al lado del doctor para mirarte desde el primer instante, y como me vieron tan entusiasmado, me dejaron ponerme guantes y ayudar a traerte al mundo”, agregó.

El periodista, quien había anunciado el embarazo de su esposa en septiembre pasado, también reflexionó en torno al momento en que nació su cuarto hijo. “Justo se te ocurrió venir en medio de una pandemia, así que puede que no siempre veas las sonrisas tras las mascarillas, pero no importa. A veces los ojos dicen mucho más que la boca”, dijo, expresando su amor por el nuevo integrante de su familia.