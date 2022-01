Periodista fue consultada por pruebas contra Iván Cabrera: “Esas pruebas yo las tengo”

En un nuevo capítulo de Zona de Estrellas, Mario Velasco le preguntó a Cecilia Gutiérrez por el vuelco en la acusación realizada por la expareja de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, quien luego de la transmisión que realizó junto a la periodista en redes sociales, se desdijo de sus dichos contra el bailarín.

El panelista abordó el tema en un nuevo capítulo del programa de Zona Latina, planteando una inquietud con respecto a las pruebas que la comunicadora dijo haber recibido por parte de la joven. “¿Hay pruebas, digamos? Si quiere no me conteste”, preguntó, según consigna La Cuarta.

“Pensé mucho en el tema el fin de semana porque obviamente yo he sido víctima y blanco de muchos ataques en redes sociales por darle tribuna a la Antonella, a una persona que luego se retracta de sus dichos”, respondió la periodista, quien en un principio no quería referirse a la situación.

“Me acordé del caso de Rojas Vade, un constituyente que inventó un cáncer, hizo rifas a beneficio para juntar plata para su tratamiento y nadie cuestionó a los periodistas que lo habían entrevistado en su momento por su enfermedad. Porque uno no suele pedir los certificados médicos cuando alguien te está contando algo”, agregó.

Cecilia Gutiérrez por pruebas contra Iván Cabrera: “Se las ofrecí a Gala”

Luego de recordar el bullado caso del constituyente, Cecilia Gutiérrez confirmó que Antonella Muñoz le envió pruebas de lo que decía, antes de realizar la transmisión en vivo.

“Ella sí me envió pruebas, obviamente no de todo lo que dijo punto por punto, pero sí me envió pruebas de algo muy importante que dijo durante la entrevista. Esas pruebas yo las tengo”, reveló, insistiendo en que no tiene problemas en facilitarlas a la justicia, de ser necesario.

“Se las ofrecí a Gala. Las ofrezco también a la justicia si en algún momento se investiga. Yo tengo entendido que Iván cabrera se hizo una auto denuncia para que se investiguen los temas. Si ellos necesitan las pruebas yo no tengo ningún problema en facilitarlas. No las haré pública porque involucran a otras personas y la intimidad de otras personas. Y eso me parece que no se puede tocar y no es mi labor hacerlo tampoco”, agregó.