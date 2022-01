Periodista se refirió a pruebas contra Iván Cabrera: “Si lo requiere la justicia, las voy a proporcionar”

El pasado lunes, los panelistas de Me Late abordaron la transmisión en vivo realizada por Antonella Muñoz, en la que desmintió sus propias declaraciones en contra de Iván Cabrera. Recordemos que la joven lanzó sus acusaciones durante un live junto a la periodista Cecilia Gutiérrez, a quien reveló parte de su experiencia con el bailarín.

Durante el programa, los panelistas analizaron las palabras de la joven y repasaron algunos hechos como el quiebre entre Gala Caldirola e Iván Cabrera, a causa de sus dichos. Francisco Halzinki comentó que conversó con el círculo íntimo de la modelo, quienes le indicaron “existirían estas pruebas que evidencian parte del relato de Antonella Muñoz en relación a lo que se menciona sobre Gala Caldirola. Existirían estas pruebas y Gala tuvo acceso a ellas: videos y pantallazos de conversacionesentre Iván y Antonella. Al ver esto, se habría determinado el hecho de terminar”.

“Según la información que manejo, Gala recibió pruebas y evidentemente no cree en la inocencia de Iván”, agregó el panelista conocido como Experto en Reality. Sin embargo, no fue lo único, ya que también se conoció la postura de Cecilia Gutiérrez en torno al tema.

Andrés Caniulef conversó con Cecilia Gutiérrez tras nuevas declaraciones de expareja de Iván Cabrera La periodista dijo tener pruebas de las acusaciones que realizó la joven durante una transmisión en vivo, en contra del bailarín (TV+)

Según indicó Andrés Caniulef, fue Antonella Muñoz “la que busca y le envía material para gestionar esta entrevista”. Cecilia Gutiérrez le comentó que prefiere “no entrar en detalles porque si esas imágenes las requiere la justicia, ahí las voy a proporcionar”.

“Ella habla de que existen imágenes que, al parecer, es material audiovisual que es parte de lo que ella le habría enviado y que le habría servido como material para fundamentar esta conversación que tuvo con Antonella Muñoz. ‘Me mandó pantallazos de conversaciones, fotos y videos’, termina de aclarar”, agregó.

“Ella no aclara qué tipo de imágenes son, le pregunto, y dice que no, que solo si la justicia lo requiere... Le pregunto también porque quizás hay una mirada crítica, moral o incluso ética respecto al hecho de que haya realizado esta entrevista. ‘Lo entiendo y lo resiento, pero es parte del trabajo. Yo no hice nada malo, solo expuse el testimonio de una persona a la que, por lo demás, durante toda la entrevista la insté a usar la vía legal para la denuncia y a que se tratara psicológicamente”, comentó el periodista.