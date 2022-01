Periodista se refirió a dichos de expareja de Iván Cabrera: “Ella me mandó pruebas de lo que me dijo”

Luego del inesperado giro en la polémica entre Iván Cabrera y su expareja Antonella Muñoz, quien durante una transmisión en vivo aseguró haber sufrido agresiones sexuales por parte del bailarín, Cecilia Gutiérrez alzó la voz para referirse a lo señalado por la joven.

Recordemos que Antonella Muñoz desistió de las acusaciones que había hecho anteriormente en contra del ex chico reality, indicando que nunca fue violada ni tampoco obligada a consumir sustancias ilícitas. “Me encontraba muy mal psicológicamente, dije cosas que no son reales, él jamás me violó, jamás me obligó a consumir drogas, yo soy una persona adulta que tengo poder de decisión y decir si quiero esto o no quiero esto”, señaló.

Sus palabras revelaron una situación completamente opuesta a la que había contado durante una transmisión en vivo con Cecilia Gutiérrez, por lo que la periodista se refirió a lo sucedido mediante un nuevo live.

Cecilia Gutiérrez: “Solo voy a decir que ella me mandó pruebas de lo que me dijo”

“Me gustaría aclarar lo que salió en el video de Antonella desmintiendo todo lo que me dijo en la entrevista que me dio hace dos semanas. Siento que cada uno está en el derecho de hacer lo que ella quiere, si siente que quiere retractarse está en su derecho. Lo que no me parece es que culpe a la farándula, al hacerlo indirectamente me inculpa a mí”, dijo al comienzo, aludiendo a las palabras de la joven, quien en el comentado video aseguró que “la farándula chilena busca hacer daño y dañarme a mí, a mi familia, a él”.

“En ningún momento la presioné, fue ella la que me contactó e incluso me envió pruebas de las cosas que decía, que me pareció importante tenerlas para saber si era verídico su testimonio. A mí ella me mandó varios pantallazos y pruebas de las cosas que decía. Obviamente que si uno recibe un testimonio en primera persona, asume que ese testimonio es real”, continuó diciendo Cecilia Gutiérrez.

“En el live le dije que si necesitaba ayuda fuera a una terapia, me parece mal que ella culpe a la farándula porque es el camino fácil para todo. A mí me bloqueó de todo, en una actitud súper inmadura, e igual la gente me mandó el video, pero no pude conversar con ella”, agregó.

“Solo voy a decir que ella me mandó pruebas de lo que me dijo. Obviamente hay cosas que pertenecen al ámbito privado y anterior a lo que habíamos hablado, pero sí. Me mandó varias pruebas”, señaló la periodista, insistiendo en que fue la joven quien la contactó para entregar su testimonio.