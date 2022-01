Aseguran que relación entre Ángeles Araya y Mirna Schindler sería “a portazo limpio”

El pasado miércoles, en un nuevo capítulo de Me Late Prime, los panelistas abordaron la crisis que se estaría viviendo en el equipo del matinal Tu Día, de Canal 13, debido a las bajas cifras de rating. En este contexto, Daniel Fuenzalida deslizó otro aspecto que afectaría a los integrantes del programa, y es la mala relación que existiría entre las animadoras Ángeles Araya y Mirna Schindler.

“Teníamos un antecedente, que era el rating que marcó hace dos semanas, que era el más bajo hasta ahora. Solo alcanzó 2,8 en los cinco días de lunes a viernes. Y ahora la situación parece ser la misma. Lleva dos días marcando 2,6, que fue el rating de hoy en cuarto lugar. En tercer lugar está TVN con 4,4, que ha tenido un alza importante el Buenos Días a Todos”, contextualizó Andrés Caniulef.

“¿Qué pasa o qué es lo que no está pasando?”, preguntó el periodista, dejando entrever que la situación también tendría que ver con la relación entre las animadoras del programa. “Entiendo que ya hay un quiebre entre ellas. La relación que, en algún minuto generó una promesa, se transformó simplemente en eso”, señaló.

Ángeles Araya y Mirna Schindler, ¿a portazo limpio?

Tras la introducción de Andrés Caniulef, Sergio Rojas entregó detalles sobre la relación que mantendrían actualmente Ángeles Araya y Mirna Schindler quienes, según sus palabras, “no se soportan”.

“Me escribió una persona de Canal 13, me mostró una conversación donde delataba que la relación entre Mirna y Ángeles es a portazo limpio. Pasamos del griterío al portazo. Es tal la odiosidad que han creado entre las dos que no se soportan literalmente porque una cosa no es llevarse bien, y otra es cuando no soportas a tu compañero de trabajo, que sería lo que pasa en este caso”, contó.

“Es impresionante, porque ellas intentaron, se juntaron. Incluso, antes de salir al aire, uno de los ejercicios tengo entendido que fue irse a visitar a sus casas. Quisieron empezar a entrar en una buena onda con una dinámica casi de amistad, y con el pasar del tiempo y, además, debido a los resultados o la línea editorial o los ritmos televisivos, esto se quiebra”, comentó Daniel Fuenzalida, recordando el pacto que hicieron las periodistas antes de debutar juntas en pantalla.

Andrés Caniulef volvió a tomar la palabra para complementar el planteamiento del animador, indicando que “eso fue recomendación de los ejecutivos. Ellos les pidieron, a razón de las pruebas que se hicieron en cámara, que buscaran la manera de relacionarse, porque efectivamente no había sintonía entre ellas”, dijo.